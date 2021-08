Στο Parc des Princes θα γίνει αύριο το πρωί η επίσημη παρουσίαση του Λιονέλ Μέσι από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Αργεντίνος άσος συμφώνησε σε όλα με τον γαλλικό σύλλογο και έφτασε νωρίτερα σήμερα στο Παρίσι, όπου εκατοντάδες φίλοι της ομάδας περίμεναν στο αεροδρόμιο Μπουρζέ για να τον αποθεώσουν.

PSG fans await the arrival of Messi 🔥🔥 pic.twitter.com/MHSxZ4F6mk

Ευδιάθετος και φορώντας μία μπλούζα που έγραφε «Εδώ είναι Παρίσι», ο Λιονέλ Μέσι χαιρέτησε χαμογελαστός τους συγκεντρωμένους φιλάθλους και αναχώρησε κατευθείαν, με προορισμό νοσοκομείο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Εκεί, ο μέχρι πρότινος παίκτης της Μπαρτσελόνα θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, πριν βάλει την υπογραφή του στο -κατά τις πληροφορίες- διετές συμβόλαιο με την Παρί Σεν Ζερμέν, που φέρεται να προβλέπει 40 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για 2+1 χρόνια.

Leo Messi with Paris Saint-Germain fans at the airport. Celebration time after official announcement. 🇫🇷🌟 #PSG #Messi pic.twitter.com/4Zu4V6wS7D