H Nike διέκοψε τη σχέση με τον Κάιρι Ίρβινγκ μετά από αντισημιτικό ποστ - «Δεν υπάρχει χώρος για ρητορική μίσους»

Η Nike ανακοίνωσε ότι διέκοψε τη χορηγική της σχέση με τον σταρ των Μπρούκλιν Νετς, Κάϊρι Ίρβινγκ ο οποίος την περασμένη εβδομάδα προώθησε μια ταινία με αντισημιτικό περιεχόμενο στα κοινωνικά του δίκτυα.

«Στη Nike πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει χώρος για ρητορική μίσους και καταδικάζουμε κάθε μορφή αντισημιτισμού», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

«Πήραμε την απόφαση να διακόψουμε αμέσως τη σχέση μας με τον Κάϊρι Ίρβινγκ και δεν θα κυκλοφορήσουμε το «Kyrie 8». Είμαστε βαθιά λυπημένοι και απογοητευμένοι από αυτή την κατάσταση και τον αντίκτυπό της σε όλους μας.»

Nike cut its ties with Brooklyn Nets star Kyrie Irving and canceled the launch of the Kyrie 8 sneaker line after he promoted an anti-Semitic documentary https://t.co/uBUmYsmAqr pic.twitter.com/xe4Ekbl81a

Η Nike έφτασε σε συμφωνία με τον Ίρβινγκ το 2011, τη χρονιά που έκανε το ντεμπούτο του στο ΝΒΑ ως νο1 ντραφτ, και κυκλοφόρησε την πρώτη της σειρά παπουτσιών αφιερωμένη στον πόιντ γκαρντ το 2014.

Όπως είναι γνωστό ο Ίρβινγκ, αποβλήθηκε από τους Νετς για τουλάχιστον πέντε παιχνίδια, ζήτησε συγγνώμη τα ξημερώματα της Παρασκευής: «Σε όλες τις εβραϊκές οικογένειες και κοινότητες που πληγώθηκαν και επηρεάστηκαν από την ανάρτησή μου, λυπάμαι βαθιά που σας προκάλεσα πόνο και ζητώ συγγνώμη», έγραψε στο Instagram.

«Θέλω να ξεκαθαρίσω κάθε σύγχυση σχετικά με το πού βρίσκομαι στον αγώνα κατά του αντισημιτισμού. Δεν είχα σκοπό να δείξω ασέβεια στην εβραϊκή πολιτιστική ιστορία σχετικά με το Ολοκαύτωμα ή να διαιωνίσω οποιοδήποτε μίσος», είπε ο πόιντ γκαρντ, ο οποίος παραδέχτηκε ότι το επίμαχο ντοκιμαντέρ περιείχε «ψευδείς και αντισημιτικές δηλώσεις, αφηγήσεις και γλώσσα» που ήταν «προσβλητικά» για τους Εβραίους.

Την Τετάρτη, Ίρβινγκ και Νετς ανακοίνωσαν ότι θα δωρίσουν μισό εκατομμύριο δολάρια ο καθένας σε «σκοπούς και οργανισμούς που εργάζονται για την εξάλειψη του μίσους και του φανατισμού».

Ο επίτροπος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, εξέφρασε την απογοήτευσή του την Πέμπτη βλέποντας ότι ο Ίρβινγκ δεν είχε ζητήσει ρητά συγγνώμη, μια συγγνώμη που ήρθε ώρες αργότερα και αφού έμαθε για την τιμωρία των Νετς.

Sources: Nets have delivered Kyrie Irving six items he must complete to return to team:



- Apologize/condemn movie

- $500K donation to anti-hate causes

- Sensitivity training

- Antisemitic training

- Meet with ADL, Jewish leaders

- Meet with Joe Tsai to demonstrate understanding