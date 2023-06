Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τα ιδιαίτερα δώρα που έλαβε για την γιορτή του πατέρα

Μερικά ιδιαίτερα δώρα έλαβε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για τη σημερινή γιορτή του πατέρα 2023.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με ανάρτησή του στο Twitter, ενημέρωσε για τα δώρα που πήρε από τους γιους του.

Ειδικότερα, του έδωσαν δύο high-five, έναν χαιρετισμό με γροθιά, ένα ζευγάρι κάλτσες, μερικά συρτάρια και ένα κλασικό λευκό μπλουζάκι.

Ο Greek Freak ευχήθηκε «χαρούμενη γιορτή του πατέρα σε όλους τους μπαμπάδες εκεί έξω» και δήλωσε «πολύ ενθουσιασμένος» με τα δώρα του.

Happy Father’s Day to all the dads out there. I’m so excited to get my gifts today. Two high-fives, a fist bump, a pair of socks, some drawers and a basic white T-shirt 😂😂😂