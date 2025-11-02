Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Άρπαξα έναν ληστή» - Εμφανίστηκε με μαυρισμένο μάτι σε αγώνα

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε με μαυρισμένο μάτι στο παιχνίδι των Μιλγουόκι Μπακς με τους Κινγκς.

Τα ξημερώματα της Κυριακής, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε στον αγώνα με τους Κινγκς με μαυρισμένο το δεξί του μάτι, για το οποίο και ρωτήθηκε μετά το τέλος της αναμέτρησης, καθώς προκάλεσε μεγάλη εντύπωση.

Ωστόσο, όπως χαρακτηριστικά αποκάλυψε στους δημοσιογράφους, έφαγε αγκωνιά από έναν ληστή, τον οποίο σταμάτησε την ώρα που προσπαθούσε να κλέψει την τσάντα μιας κυρίας.

«Είχα πάει για να ψωνίσω και είδα κάποιον που ήταν έτοιμος να αρπάξει μια τσάντα από μια κυρία. Του φώναξα "τι κάνεις; Σταμάτα". Τον άρπαξα, εκείνος μου έριξε μια αγκωνιά, αλλά τον έπιασα και τον έριξα κάτω», ανέφερε αρχικά ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας.

«Πήρα την τσάντα και την έδωσα στην κυρία, της πλήρωσα και τα ψώνια γιατί ήταν σε σοκ. Μετά ήρθε η αστυνομία και τον συνέλαβε, εγώ γύρισα σπίτι μου, έκανα λίγη θεραπεία και κοιμήθηκα», κατέληξε.