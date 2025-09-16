Το «φαινόμενο» της ελληνικής πάλης: Ποιος είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής Γιώργος Κουγιουμτσίδης

Η βραδιά της 15ης Σεπτεμβρίου 2025 θα μείνει χαραγμένη στην ιστορία της ελληνικής πάλης. Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης, μόλις 21 ετών, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 79 κιλά της ελευθέρας πάλης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ, γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος Έλληνας παλαιστής που ανεβαίνει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στη διοργάνωση.

Ο Κουγιουμτσίδης μεγάλωσε στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, σε μια γειτονιά όπου η πάλη κρατά ακόμα ζωντανή την παράδοσή της. Από παιδί έζησε με το τρίπτυχο «σχολείο – σπίτι – προπόνηση», αφιερώνοντας ατελείωτες ώρες στο ταπί. Ο πατέρας του υπήρξε ο πρώτος άνθρωπος που τον έβαλε στον κόσμο της πάλης, ενώ ο ίδιος έχει παραδεχθεί ότι οι θυσίες ήταν πολλές: χαμένες σχολικές εκδρομές, καλοκαίρια γεμάτα ιδρώτα και ατελείωτες προπονήσεις.

Σε παλαιστικό σύλλογο ενός σχολείου, χωρίς αποδυτήρια ή στοιχειώδεις ανέσεις, διαμόρφωσε τον χαρακτήρα και την αντοχή του. «Αν είσαι 100% αφοσιωμένος σε αυτό που κάνεις και έχεις τη θέληση, θα τα καταφέρεις, όποιες κι αν είναι οι συνθήκες», έχει δηλώσει.

Η άνοδος στην κορυφή

Η εκτόξευση ήρθε το 2022, όταν σε ηλικία 19 ετών στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης νέων και λίγες μέρες αργότερα πρωταθλητής Ευρώπης ανδρών στη Βουδαπέστη – το πρώτο ελληνικό μετάλλιο στην ελευθέρα πάλη μετά από 14 χρόνια. Από τότε, ο Κουγιουμτσίδης θεωρούνταν το «νέο μεγάλο όνομα» του αθλήματος, με διεθνείς ειδικούς να μιλούν για ένα «φαινόμενο».

Στο Ζάγκρεμπ, απέναντι στον Αμερικανό Λέβι Ντέιβιντ Χέινς, απέδειξε την κλάση του, κερδίζοντας με 3-2 σε έναν τελικό γεμάτο ένταση και υψηλό επίπεδο. Η νίκη του έγραψε μια νέα σελίδα για το ελληνικό άθλημα και τον καθιέρωσε στη διεθνή σκηνή.

Σε συνέντευξή του στη LiFO, ο 21χρονος πρωταθλητής δηλώνει ντροπαλός αλλά απολύτως συγκεντρωμένος. Έχει επιλέξει να μείνει μακριά από τα social media ώστε να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στην προετοιμασία του, κάτι που όπως λέει «είναι επιλογή ζωής για όποιον θέλει να φτάσει στην κορυφή».

Η καθημερινότητά του είναι αυστηρά προγραμματισμένη: δύο και τρεις προπονήσεις τη μέρα, σκληρή φυσική προετοιμασία και απόλυτη προσήλωση στον στόχο. «Η ψυχολογία στην πάλη είναι το 30%-40%. Πρέπει να έχεις δύναμη όχι μόνο στο σώμα αλλά και στο μυαλό, για να αντέξεις», τονίζει.

Συγκίνηση και περηφάνια

Η Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης μίλησε για «ιστορική στιγμή που γεμίζει δέος και συγκίνηση». Τα συγχαρητήριά του έστειλε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που χαρακτήρισε την επιτυχία «κορυφαία στιγμή για τον ελληνικό αθλητισμό».

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης δεν κρύβει ότι ο μεγάλος του στόχος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. «Το χρυσό εκεί είναι η κορυφή των πάντων», έχει πει. Η διάκριση στο Παγκόσμιο του Ζάγκρεμπ τον φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στο παιδικό του όνειρο: να δει την ελληνική σημαία να υψώνεται στον ολυμπιακό ουρανό.

Η επιτυχία του δεν είναι μόνο προσωπική. Μετά τον Γιώργο Πιλίδη και τη Μαρία Περβολαράκη, ο Κουγιουμτσίδης ανήκει στη νέα γενιά που δίνει ξανά ζωή στην ελληνική πάλη, ένα άθλημα με μακρά παράδοση αλλά λιγοστή στήριξη. Το παράδειγμά του μπορεί να εμπνεύσει δεκάδες νέους αθλητές να ακολουθήσουν τον δρόμο του.