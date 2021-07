Επεισοδιακά ξεκίνησε το Γκραν πρι της Formula 1 στο Σίλβερστοουν, καθώς ο Μαξ Φερστάπεν, έπειτα από επαφή με τον Λιούις Χάμιλτον, κατέληξε με μεγάλη ταχύτητα εκτός πίστας.

Ο Ολλανδός βγήκε χωρίς βοήθεια από το μονοθέσιό του μετά το ατύχημα και χαιρέτισε τον κόσμο, προτού πάει για προληπτικές ιατρικές εξετάσεις.

Ο Χάμιλτον παρέμεινε στην πίστα, μετά την επαφή των δύο μονοθέσιων υποχωρώντας στη δεύτερη θέση πίσω από τον Σαρλ Λεκλέρκ, αλλά βγήκε η κόκκινη σημαία και ο αγώνας διεκόπη για μερικά λεπτά.

Ο Μαξ Φερστάπεν ξεκίνησε από τον pole position, αλλά ο Ολλανδός και ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Λιούις Χάμιλτον «μονομάχησαν» πολλές φορές στις πρώτες στροφές, προτού συμβεί η επαφή των μονοθέσιων.

The moment of impact between Hamilton and Verstappen 👀#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/kxbV5xPYPt