Η Πενγκ Σουάι μένει στο σπίτι της «ελεύθερα» και θα κάνει «σύντομα» δημόσια εμφάνιση, υποστήριξε ο αρχισυντάκτης της κινεζικής εφημερίδας Global Times, Χου Σιτζίν.

Η εξαφάνιση της κορυφαίας Κινέζας τενίστριας, μετά την καταγγελία μέσω social media ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ζανγκ Γκαολί, έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων.

«Τις τελευταίες ημέρες παρέμεινε στο σπίτι της ελεύθερα και δεν ήθελε να την ενοχλήσουν. Σύντομα θα εμφανιστεί δημοσίως και θα μετάσχει σε κάποιες δραστηριότητες», υποστήριξε ο Χου Σιτζίν σε ανάρτηση στο Twitter. Η Global Times εκδίδεται από την People’s Daily, την επίσημη εφημερίδα του κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος.

Παράλληλα, ο Χου Σιτζίν υποστήριξε ότι επιβεβαίωσε μέσω των πηγών του ότι αποτυπώνουν την «τρέχουσα κατάσταση» της τενίστριας οι φωτογραφίες της Πενγκ Σουάι που δημοσίευσε στο Twitter άλλος δημοσιογράφος που επίσης συνεργάζεται με κρατικά ΜΜΕ. Το Reuters σημειώνει ότι δεν έχει καταφέρει να επαληθεύσει την αυθεντικότητα αυτών των φωτογραφιών από ανεξάρτητες πηγές.

Peng Shuai’s WeChat moments just posted three latest photos and said “Happy weekend”.

Her friend shared the three photos and the screenshot of Peng’s WeChat moments. pic.twitter.com/tut8CEH6gu