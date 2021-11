Ο ΟΗΕ παρενέβη στην υπόθεση της εξαφάνισης της Πενγκ Σουάι και κάλεσε την Κίνα να αποδείξει πού βρίσκεται η πρωταθλήτρια του τένις.

Στο μεταξύ, ο Λευκός Οίκος εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για την υπόθεση, ενώ η WTA, η διοργανώτρια αρχή του επαγγελματικού τένις γυναικών, προειδοποίησε ότι είναι έτοιμη να ακυρώσει τα τουρνουά της που γίνονται στην Κίνα.

Η Πενγκ Σουάι, πρώην Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη του διπλού, δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως από τότε που κατηγόρησε για σεξουαλική επίθεση τον πρώην αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης, Ζανγκ Γκαολί, με ανάρτηση στις 2 Νοεμβρίου.

«Θα είναι σημαντικό να αποδειχθεί το πού βρίσκεται και ότι είναι καλά και θα καλούσαμε να γίνει έρευνα με πλήρη διαφάνεια για τις καταγγελίες της για σεξουαλική επίθεση», δήλωσε η Λιζ Θρόσελ, εκπρόσωπος της Μισέλ Μπασελέτ, που είναι η ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Παρόμοιο αίτημα διατύπωσε και η Ουάσινγκτον. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζεν Ψάκι, κάλεσε την κινεζική κυβέρνηση να παράσχει «ανεξάρτητες, επαληθεύσιμες αποδείξεις» για το πού βρίσκεται η Πενγκ Σουάι.

Λίγο μετά την έκκληση του ΟΗΕ, Κινέζος δημοσιογράφος που έχει σχέσεις με την κυβέρνηση δημοσίευσε φωτογραφίες που φέρεται να δείχνουν την τενίστρια. Ο Σεν Σιγουέι δημοσίευσε φωτογραφίες που υποστήριξε ότι αναρτήθηκαν σήμερα στον λογαριασμό της Πενγκ Σουάι στο WeChat. Όμως, αναλυτές αμφισβήτησαν την αυθεντικότητά τους. Ο Σεν έχει συνεργαστεί με το GTN, το οποίο δημοσίευσε email που το κινεζικό δίκτυο υποστήριξε ότι έστειλε η τενίστρια στην WTA.

Peng Shuai’s WeChat moments just posted three latest photos and said “Happy weekend”.

Her friend shared the three photos and the screenshot of Peng’s WeChat moments. pic.twitter.com/tut8CEH6gu