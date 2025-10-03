ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Euroleague: Ήττα για τον Ολυμπιακό από τη Ρεάλ Μαδρίτης

Οι Πειραιώτες ήταν απολαυστικοί μέχρι την ανάπαυλα, μπήκαν στο ματς με 7/7 τρίποντα και με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να σκοράρει κατά ριπάς, όμως στη συνέχεια σιγά σιγά «έσβησαν» και η Ρεάλ ανέβασε στροφές

φωτ.: Eurokinissi
Στο πρώτο μέρος πετούσε φωτιές, στο δεύτερο μέρος, όμως, ο Ολυμπιακός έμεινε από δυνάμεις και ηττήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (2/10) από τη Ρεάλ Μαδρίτης (89-77), με αποτέλεσμα να επιστρέφει από την Ισπανία με ρεκόρ 1-1 μετά από την πρώτη διαβολοβδομάδα της EuroLeague.

Οι Πειραιώτες ήταν απολαυστικοί μέχρι την ανάπαυλα, μπήκαν στο ματς με 7/7 τρίποντα και με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να σκοράρει κατά ριπάς (16 πόντοι στην πρώτη περίοδο), είχαν τον απόλυτο έλεγχο. Κι αν αυτό το 7/7 από την περιφέρεια έμοιαζε τρελό, ακόμη πιο τρελό ήταν το 1/19 που ακολούθησε, με τους γηπεδούχους να παίρνουν την νίκη με σκληράδα και με περισσότερη αποτελεσματικότητα.

Χαμηλά έμειναν ο Φουρνιέ κι ο Βεζένκοβ (27 πόντοι από 4/14 δίποντα και 3/11 τρίποντα), o Νίκολα Μιλουτίνοβ ήταν αυτός που ξεχώρισε πίσω από τον Ντόρσεϊ, με 10 πόντους και εννέα ριμπάουντ.

Μάριο Χεζόνια και Φακούντο Καμπάσο ήταν οι κορυφαίοι των Μαδριλένων, που δεν τρόμαξαν από το εκπληκτικό ξεκίνημα του Ολυμπιακού, έπαιξαν με συγκέντρωση και με πείσμα, πήραν το αποτέλεσμα και ανέβηκαν στο 1-1 για να “σβήσουν” την κακή τους εμφάνιση στη Μπολόνια και την ήττα από τη Βίρτους.

