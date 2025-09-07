EuroBasket: Η Ελλάδα «πέταξε» στους 8 με 84-79 επί του Ισραήλ

Η Ελλάδα «πέταξε» στους 8 του EuroBasket 2025 με νίκη επί του Ισραήλ και τελικό σκορ υπέρ της 84-79.

Για ακόμη μια φορά, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, έδειξε ότι είναι ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης, διεκδικώντας την κορυφή.

Επόμενη στάση για την Εθνική ο αγώνας με τη Λιθουανία στα προημιτελικά του EuroBasket.

Η Ελλάδα είχε τον έλεγχο του αγώνα παρά τις πιέσεις των αντιπάλων που προσπαθούσαν να επιβληθούν. Παρά το γεγονός ότι είχε ήδη τρία φάουλ από τα μισά της τρίτης περιόδου, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν για ακόμη μια φορά ο MVP του αγώνα.

Με 37 πόντους και 10 ριμπάουντ ο Γιάννης Αντετοκούνπμπο «σάρωσε» ό,τι έβρισκε στο πέρασμά του, χωρίς να έχει αντίπαλο. Ομοίως, ο Κώστας Σλούκας ήταν ο ηγέτης της περιφέρειας (11π.), ενώ κομβικοί ήταν ο αρχηγός, Κώστας Παπανικολάου (8π.) και ο βενιαμίν των διεθνών Αλέξανδρος Σαμοντούροβ (7π., 6ριμπ.). Στην άμυνα, ο Παπανικολάου ανέβασε ρυθμούς και έβγαλε τον Άβντιγια εκτός παιχνιδιού. Ο Γκινάτ, ωστόσο, δημιούργησε προβλήματα στην άμυνα των Ελλήνων. Τίποτα όμως, δεν στάθηκε εμπόδιο στην πρόκριση.



Εάν η Εθνική επικρατήσει και της Λιθουανίας, θα επιστρέψει σε ημιτελική φάση μεγάλης διοργάνωσης, μετά από 16 χρόνια.