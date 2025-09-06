Η μεγάλη έκπληξη του EuroBasket: Η Φινλανδία απέκλεισε τη Σερβία του Γιόκιτς

Τη μεγάλη έκπληξη του Eurobasket έκανε η Φινλανδία που απέκλεισε τη Σερβία, ένα από τα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης.

Το τελικό σκορ του αγώνα στη Ρίγα έγραψε 86 - 92 με τη Σερβία του Γιοκιτς να μένει εκτός EuroBasket και τη Φινλανδία να «πετάει» στους 8, όπου θα αναμετρηθεί με τη Γαλλία ή τη Γεωργία.

Η Φινλανδία έκανε δυναμικό ξεκίνημα παίρνοντας διψήφιο προβάδισμα από την αρχή. Ο Λάουρι Μάρκανεν ήταν ο βασικός παίκτης των επιθέσεων της ομάδας.

Από την αντίπαλη πλευρά, οι Γιόβιτς και Γιόκιτς πήραν τη σκυτάλη και μείωσαν στους τέσσερις πόντους για να κλείσουν το πρώτο δεκάλεπτο στο 24-28.

Κατά τη δεύτερη περίοδο, Ντόμπριτς και Γιόκιτς ανέβασαν κι άλλο ρυθμούς και έδωσαν προβάδισμα στη Σερβία με 30-28. Από εκείνη τη στιγμή, δεν πήρξαν μεγάλες διαφορές στο σκορ κρατώντας την αγωνία πολύ υψηλά.

Με πρωταγωνιστές τους Γιόβιτς και Γιόκιτς αλλά και την αντίσταση από Λιτλ, Μάρκανεν και Γιάντουνεν, η Φινλανδία πέρασε μπροστά με σκορ 52-53. Αργότερα, με τις βολές του Γιόκιτς και το πρώτο από πέντε χαμένα τρίποντα του Ντόμπριτς, η Σερβία ήλθε ξανά μπροστά με 66-66. Στο τελευταίο λεπτό όμως, οι Φινλανδοί κατάφεραν να κλείσουν το δεκάλεπτο με προβάδισμα 66-68.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι δύο ομάδες βρίσκονταν σε απόσταση αναπνοής στο σκορ, με την αγωνία να κρατά ως το τέλος.

Γκούντουριτς και Γιόκιτς βγήκαν μπροστά βάζοντας φρένο στο σερί της Φινλανδίας για να περάσει και πάλι μπροστά η Σερβία με 77-75. Βάλτονεν και Μάρκανεν απάντησαν καιη ομάδα τους βγήκε μπροστά. Ο Βάλτονεν με το εντυπωσιακό του τρίποντο μόλις δύο λεπτά πριν το τέλος, έδωσε άνεση 4 πόντων στη Φινλανδία (78-82). Ο Γιόβιτς απάντησε με τρίποντο, ο Βάλτονεν σκόραρε ξανά και με 8 σερί πόντους και η Σερβία, το μεγάλο φαβορί, αποκλείστηκε.

Τα δεκάλεπτα: 24-28, 48-44, 66-68, 86-92.