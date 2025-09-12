ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Αθλητισμός

Eurobasket 2025: Τουρκία – Ελλάδα 94-68 - Βαριά ήττα στον ημιτελικό, στον μικρό τελικό για το μετάλλιο η Εθνική

Η Εθνική Ελλάδας δεν κατάφερε ποτέ να βρει ρυθμό απέναντι στην Τουρκία

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Eurobasket 2025: Τουρκία – Ελλάδα 87-59 - Βαριά ήττα στον ημιτελικό, στον μικρό τελικό για το μετάλλιο η Εθνική Facebook Twitter
Φωτ: Eurokinissi
0

Η Εθνική Ελλάδας δεν κατάφερε ποτέ να βρει ρυθμό απέναντι στην Τουρκία και γνώρισε βαριά ήττα με 94-68 στον ημιτελικό του EuroBasket 2025. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν κυριάρχησε σε ένταση, ενέργεια και εκτέλεση, με τον Οσμάνι να πραγματοποιεί το παιχνίδι της ζωής του.

Ο φόργουορντ της Εφές τελείωσε το ματς με 25 πόντους, επίδοση-ρεκόρ για παίκτη της Τουρκίας σε νοκ-άουτ τουρνουά, «χτυπώντας» αδιάκοπα την ελληνική άμυνα από την περιφέρεια. Ο Σενγκούν, παρότι άστοχος στην εκκίνηση, ολοκλήρωσε με double-double (13 πόντοι, 11 ριμπάουντ) και 6 ασίστ, δίνοντας σταθερότητα και δημιουργία. Η Τουρκία μοίρασε 23 ασίστ, κέρδισε τις περισσότερες 50-50 φάσεις και τιμώρησε κάθε ελληνικό λάθος.

Από το ξεκίνημα φάνηκε πως η βραδιά δεν θα ήταν εύκολη για την Ελλάδα. Το 0-7 των Τούρκων έφερε άγχος, τα εύκολα λάθη πλήγωσαν την ομάδα και η άμυνα άφηνε ανοιχτούς διαδρόμους στην περιφέρεια. Ο Ερτσάν Οσμάνι εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τα κενά, τελειώνοντας το πρώτο ημίχρονο με 18 πόντους (4/4 τρίποντα), ενώ η Τουρκία είχε ήδη πάρει 17 πόντους από τα λάθη της Εθνικής. Το 31-49 στο ημίχρονο αποτύπωνε με ακρίβεια την εικόνα.

Μετά την ανάπαυλα, η Ελλάδα δεν μπόρεσε να βγάλει αντίδραση. Ο Σέιν Λάρκιν και ο Τσέντι Όσμαν πήραν τη σκυτάλη στην επίθεση, ο Σενγκούν βρήκε ρυθμό και η διαφορά εκτοξεύτηκε πάνω από τους 20 πόντους. Ο Σλούκας πάλεψε, σκόραρε και προσπάθησε να ξυπνήσει την ομάδα, όμως η Τουρκία είχε απαντήσεις σε κάθε προσπάθεια. Το τελικό 94-68 ήρθε φυσιολογικά, με την Τουρκία να κυριαρχεί σε ένταση, ρυθμό και καθαρό μυαλό.

H «γαλανόλευκη» θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια, την Κυριακή (15/9, 17:00 ώρα Ελλάδας) κόντρα στη Φινλανδία. Στον μεγάλο τελικό, η Τουρκία θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία (14/9, 21:00).

 
 
 
Αθλητισμός

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πρόβλεψη L’ Équipe: «Κανένα χρυσό μετάλλιο» η Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου

Αθλητισμός / Πρόβλεψη L’ Équipe: «Κανένα χρυσό μετάλλιο» η Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου

Η πρόβλεψη έρχεται έναν χρόνο μετά τη συγκομιδή δύο μεταλλίων στο Μουντιάλ του 2023 – το χρυσό του Τεντόγλου στο μήκος και το χάλκινο της Αντιγόνης Ντρισμπιώτη στα 35 χλμ. βάδην
LIFO NEWSROOM
Καμπάνια Μάμντανι κατά της FIFA: «Όχι» στα εισιτήρια Μουντιάλ που ακριβαίνουν ανάλογα με τη ζήτηση

Αθλητισμός / Καμπάνια Μαμντάνι κατά της FIFA: «Όχι» στα εισιτήρια Μουντιάλ που ακριβαίνουν ανάλογα με τη ζήτηση

Στο Μουντιάλ του 2026,  η FIFA θα εφαρμόσει το σύστημα της «δυναμικής τιμολόγησης», μια μέθοδο κατά την οποία η τιμή των εισιτηρίων ανεβαίνει ή πέφτει ανάλογα με τη ζήτηση 
LIFO NEWSROOM
Eurobasket: Κάλεσμα Αταμάν σε τουρκικές αεροπορικές: «Οργανώστε πτήσεις με Τούρκους» για τον ημιτελικό με την Ελλάδα

Αθλητισμός / Eurobasket: Κάλεσμα Αταμάν σε τουρκικές αεροπορικές: «Οργανώστε πτήσεις» για τον ημιτελικό με την Ελλάδα

Ο Αταμάν, σε δήλωσή του στον ανταποκριτή του πρακτορείου Anadolu, τόνισε τη μεγάλη σημασία του ημιτελικού και ανέφερε ότι η Ελλάδα θα πραγματοποιήσει επιπλέον πτήσεις προς τη Ρίγα
LIFO NEWSROOM
Eurobasket 2025- Ο Κώστας Παπανικολάου έστειλε ηχηρό μήνυμα στους γονείς: ««Αν δίνουμε το κακό παράδειγμα, τι περιμένουμε από τα παιδιά μας;»

Αθλητισμός / Eurobasket 2025- Ο Κώστας Παπανικολάου έστειλε ηχηρό μήνυμα στους γονείς: «Αν δίνουμε το κακό παράδειγμα, τι περιμένουμε από τα παιδιά μας;»

Ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας μίλησε για την πρόκριση της Ελλάδας στα ημιτελικά του Eurobasket και ύψωσε ασπίδα για την «γαλανόλευκη» στο ποδόσφαιρο
LIFO NEWSROOM
 
 