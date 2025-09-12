Eurobasket 2025: Τουρκία – Ελλάδα 94-68 - Βαριά ήττα στον ημιτελικό, στον μικρό τελικό για το μετάλλιο η Εθνική

Η Εθνική Ελλάδας δεν κατάφερε ποτέ να βρει ρυθμό απέναντι στην Τουρκία και γνώρισε βαριά ήττα με 94-68 στον ημιτελικό του EuroBasket 2025. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν κυριάρχησε σε ένταση, ενέργεια και εκτέλεση, με τον Οσμάνι να πραγματοποιεί το παιχνίδι της ζωής του.

Ο φόργουορντ της Εφές τελείωσε το ματς με 25 πόντους, επίδοση-ρεκόρ για παίκτη της Τουρκίας σε νοκ-άουτ τουρνουά, «χτυπώντας» αδιάκοπα την ελληνική άμυνα από την περιφέρεια. Ο Σενγκούν, παρότι άστοχος στην εκκίνηση, ολοκλήρωσε με double-double (13 πόντοι, 11 ριμπάουντ) και 6 ασίστ, δίνοντας σταθερότητα και δημιουργία. Η Τουρκία μοίρασε 23 ασίστ, κέρδισε τις περισσότερες 50-50 φάσεις και τιμώρησε κάθε ελληνικό λάθος.

Από το ξεκίνημα φάνηκε πως η βραδιά δεν θα ήταν εύκολη για την Ελλάδα. Το 0-7 των Τούρκων έφερε άγχος, τα εύκολα λάθη πλήγωσαν την ομάδα και η άμυνα άφηνε ανοιχτούς διαδρόμους στην περιφέρεια. Ο Ερτσάν Οσμάνι εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τα κενά, τελειώνοντας το πρώτο ημίχρονο με 18 πόντους (4/4 τρίποντα), ενώ η Τουρκία είχε ήδη πάρει 17 πόντους από τα λάθη της Εθνικής. Το 31-49 στο ημίχρονο αποτύπωνε με ακρίβεια την εικόνα.

Μετά την ανάπαυλα, η Ελλάδα δεν μπόρεσε να βγάλει αντίδραση. Ο Σέιν Λάρκιν και ο Τσέντι Όσμαν πήραν τη σκυτάλη στην επίθεση, ο Σενγκούν βρήκε ρυθμό και η διαφορά εκτοξεύτηκε πάνω από τους 20 πόντους. Ο Σλούκας πάλεψε, σκόραρε και προσπάθησε να ξυπνήσει την ομάδα, όμως η Τουρκία είχε απαντήσεις σε κάθε προσπάθεια. Το τελικό 94-68 ήρθε φυσιολογικά, με την Τουρκία να κυριαρχεί σε ένταση, ρυθμό και καθαρό μυαλό.

H «γαλανόλευκη» θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια, την Κυριακή (15/9, 17:00 ώρα Ελλάδας) κόντρα στη Φινλανδία. Στον μεγάλο τελικό, η Τουρκία θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία (14/9, 21:00).