EuroBasket 2025: Δεν θα αγωνιστεί κόντρα στην Κύπρο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο - Ο λόγος

Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο θα αγωνιστεί η Εθνική στον σημερινό αγώνα του EuroBakset 2025 Ελλάδας και Κύπρου.

Ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη χωρίς λεπτά συμμετοχής στον αγώνα, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ.

Η αποχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο ήλθε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά από απόφαση του προπονητικού επιτελείου να ξεκουραστεί και να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα αύριο, που η Εθνική θα αναμετρηθεί με τη Γεωργία.

Ο αυριανός αγώνας είναι κρίσιμος για την πορεία της ομάδας στο EuroBasket και ιδίως, για τις δύο πρώτες θέσεις του γκρουπ.

Ελλάδα - Κύπρος: Ιστορικός ο σημερινός αγώνας

Ιδιαίτερη αναμένεται η στιγμή της ανάκρουσης του κοινού εθνικού ύμνου στο κλειστό «Σπύρος Κυπριανού», στη Λεμεσό. Ακόμη, το γεγονός, ότι με την έναρξη του EuroBasket, η Κύπρος έγινε η μικρότερη χώρα στα 90 χρόνια ιστορίας του, που θα έχει φιλοξενήσει τη διοργάνωση, προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη αξία στην παρθενική εμφάνιση της χώρας με την ομάδα του Χριστόφορου Λειβαδιώτη.

«Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και την πρώτη επίσημη αναμέτρηση Κύπρου και Ελλάδας, πριν από την έναρξη της οποίας θα ακουστεί ο κοινός ύμνος των δύο ομάδων. Όπως γίνεται αντιληπτό, είναι μία νέα ιστορική στιγμή που προσφέρεται μέσω της διοργάνωσης του ομίλου του κορυφαίου καλαθοσφαιρικού τουρνουά που γίνεται από την χώρα μας. Θυμίζουμε ότι η Ελλάδα αποτελεί συνεργάτιδα της Κύπρου στην διοργάνωσή του» αναφέρει στην ιστοσελίδα της, η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Το «Ελλάδα - Κύπρος» ξεκινά στις 18:15 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1.

Στον ίδιο όμιλο, το Σάββατο (30/8), θα πραγματοποιηθούν και οι αναμετρήσεις:

Ιταλία–Γεωργία (15:00)

και Ισπανία–Βοσνία/Ερζεγοβίνη (21:30).

«Το παιχνίδι με την Ελλάδα είναι ιστορικό και μοναδικό» λέει ο προπονητής της Κύπρου

Ο προπονητής της Εθνικής Κύπρου, Χριστόφορος Λειβαδιώτης, μίλησε στο ertsports για την εμπειρία της Εθνικής Κύπρου στο EuroBasket. «Είναι μια μοναδική, πρωτόγνωρη εμπειρία για εμάς. Θέλουμε να ζήσουμε μια καλή στιγμή. Ας μη γελιόμαστε, είναι κάτι που το ζούμε τώρα και ίσως να μην το ξαναζήσουμε ποτέ. Οπότε θέλουμε να ζήσουμε την κάθε στιγμή, αλλά κι από την άλλη εκτός από την εμπειρία θέλουμε να δείξουμε και μία ανταγωνιστική εικόνα μέσα στο παρκέ. Αυτό είναι κάτι το οποίο σε αρκετά διαστήματα, δείξαμε και στο παιχνίδι απέναντι στην Βοσνία», όπως ανέφερε.

Όσο για την αναμέτρηση με την Ελλάδα, σημείωσε, ότι: «Το παιχνίδι με την Ελλάδα είναι ιστορικό και μοναδικό. Τα συναισθήματα εκείνη τη στιγμή θα είναι τρομερά. Είναι η πρώτη φορά που η Κύπρος θα παίξει με την Εθνική Ελλάδας στο μπάσκετ και εμείς αλλά και οι προηγούμενες γενιές μας, εμπνευστήκαμε από την Εθνική Ελλάδας και ταυτιστήκαμε με αυτήν. Έχουμε ινδάλματα από το ελληνικό μπάσκετ και το να παίζεις απέναντι σε ινδάλματά σου είναι ότι πιο ωραίο μπορεί να σου τύχει στον αθλητισμό».

Στον πρώτο της ιστορικό αγώνα σε τελική φάση του Ευρωμπάσκετ η Εθνική Κύπρου ηττήθηκε με 91-62 από την Βοσνία και Ερζεγοβίνη.