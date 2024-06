Euro 2024: Άγρια επεισόδια στο Γκελζενκίρχεν μεταξύ Άγγλων και Σέρβων οπαδών

Άγρια επεισόδια σημειώθηκαν πριν από λίγο μεταξύ οπαδών της Αγγλίας και της Σερβίας στη Γερμανία ενόψει του αποψινού αγώνα για το Euro 2024.

Τραπέζια, καρέκλες και μπουκάλια φάνηκε να έχουν εκτοξευθεί ανάμεσα σε δύο ομάδες οπαδών στο Γκελζενκίρχεν. Μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστο τι πυροδότησε τα επεισόδια, αλλά ένας άνδρας εθεάθη να οδηγείται μακριά με αίμα να τρέχει στο πρόσωπό του. Απόψε η Αγγλία κοντράρεται με τη Σερβία στο Γκελζενκίρχεν στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στο Euro 2024.

Fights have broken out between groups of England and Serbia fans.



Please stay safe out there if you are in the Gelsenkirchen area. 🙏🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇷🇸#EURO2024 pic.twitter.com/dTK1hckftP