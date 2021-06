Τα νεύρα ήταν πολύ τεταμένα μετά την ήττα της Γαλλίας στα πέναλτι από την Ελβετία, που είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό παγκόσμιας πρωταθλήτριας από τη φάση των «16» στο Euro 2020.

Όπως ανάφερε η ιστοσελίδα RMC Sport, μετά την ακολουθία των πέναλτι, η οποία καταδίκασε την ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν, ξέσπασε διαμάχη στις εξέδρες του Εθνικού Σταδίου στο Βουκουρέστι ανάμεσα στη μητέρα του Αντριέν Ραμπιό και τις οικογένειες των Πολ Πογκμπά και Κιλιάν Εμπαπέ.

Η Βερονίκ Ραμπιό, μητέρα και μάνατζερ του μέσου της Γιουβέντους, «εξερράγη» μετά τον αποκλεισμό της γαλλικής Εθνικής ομάδας. Πρώτα επιτέθηκε στην οικογένεια του Πογκμπά, στο τελευταίο σφύριγμα της κανονικής διάρκειας του αγώνα.

Apparently Rabiot’s mother and Pogba’s family got into a scuffle after the match last night, according to RMC. Rabiot’s mother also attacked Mbappe’s father saying he should make his son less arrogant. The drama #France #euro2020 https://t.co/VWEiDbVNTr

It's #ENGGER on but news of the day comes from France:

at the end of the game, huge argument on the tribune between Rabiot's mother and Pogba's and Mbappé's family