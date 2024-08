Εμμανουήλ Καραλής: «Μου είχαν πει ότι οι μαύροι δεν κάνουν άλμα επί κοντώ»

Την πρώτη του ανάρτηση μετά το ιστορικό του άλμα και το νέο πανελλήνιο ρεκόρ, έκανε ο Εμμανουήλ Καραλής.

Ο Εμμανουήλ Καραλής σήμερα στο Diamond League της Σιλεσίας, έγραψε ιστορία πραγματοποιώντας τον στόχο του στο άλμα επί κοντώ και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που έσπασε το φράγμα των 6 μέτρων. Στην πρώτη ανάρτησή μετά την τεράστια επιτυχία του, αναφέρει χαρακτηριστικά πως δεν πρέπει ποτέ κανείς να εγκαταλείπει τα όνειρά του.

«Μου είπαν ότι οι μαύροι δεν κάνουν άλμα επί κοντώ! Τώρα είμαι ο πρώτος μαύρος άλτης επί κοντώ πάνω από 6 μέτρα! Ποτέ μην εγκαταλείπεις τα όνειρά σου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

They told me that black people don’t pole vault!

Now I’m the first black pole vaulter over 6 meters!

Never give up on your dreams