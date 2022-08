Ελίνα Τζένγκο: Η απονομή του χρυσού και η αποθέωση της νεαρότερης πρωταθλήτριας Ευρώπης στον ακοντισμό

Πριν καν φύγει από το ξενοδοχείο για το στάδιο, οι συναθλητές της Ελίνα Τζένγκο της έλεγαν ότι θα την περιμένει θερμή υποδοχή. Ήταν σίγουροι για την επιτυχία της. Εκείνη τους επιβεβαίωσε, κατακτώντας τον ευρωπαϊκό τίτλο στον ακοντισμό και οι συναθλητές της έστησαν το «πάρτι» που της υποσχέθηκαν.

Είκοσι χρόνια μετά την Μιρέλα Μανιάνι, η οποία είχε αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης στο ίδιο στάδιο στο Μόναχο, η Ελίνα Τζένγκο ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου της διοργάνωσης. Μάλιστα, εκείνη δεν είχε γεννηθεί όταν η Μανιάνι κατακτούσε το χρυσό μετάλλιο. Ήρθε στον κόσμο λίγες ημέρες αργότερα, στις 2 Σεπτεμβρίου του 2002.

Η Τζένγκο δεν έγραψε απλά το όνομά της στο βιβλίο της ιστορίας των Ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων στίβου. Πέτυχε και ένα ρεκόρ. Σε ηλικία 19 ετών και 352 ημερών, έγινε η νεαρότερη αθλήτρια που κατακτά το ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο στον ακοντισμό.

Greece's golden championships continues! 🙌



Elina Tzengko 🇬🇷 wins javelin gold with 65.81m for Greece's fourth gold medal in #Munich2022! 🚀



At 19 years and 352 days, Tzengko becomes the youngest winner of this title at the European Championships!#BackToTheRoofs pic.twitter.com/gSefZOYOEW