Η Ελέιν Τόμπσον είναι ξεκάθαρα η «βασίλισσα» των σπριντ. Μετά τα 100 μ., η Τζαμαϊκανή κέρδισε και στα 200 μ. των Ολυμπιακών αγώνων στο Τόκιο, πετυχαίνοντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών.

Η 29χρονη σπρίντερ έγραψε ιστορία, καθώς υπερασπίστηκε με επιτυχία τους τίτλους που είχε κατακτήσει το 2016. Είναι η πρώτη γυναίκα που πετυχαίνει «double- double» στα σπριντ σε Ολυμπιακούς αγώνες, κερδίζει δηλαδή το χρυσό μετάλλιο σε 100 μ. και 200 μ., σε δύο διαδοχικές διοργανώσεις.

Elaine Thompson-Herah does it again! It is the double-double for the #JAM sprint queen in 21.53!#Gold women’s 200m Tokyo 2020#Gold women’s 100m Tokyo 2020#Gold women’s 200m Rio 2016#Gold women’s 100m Rio 2016@WorldAthletics | #StrongerTogether | #Tokyo2020 | #Athletics pic.twitter.com/AENA2JzT1X