Μια από τις ταχύτερες κόκκινες κάρτες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο αντίκρισε ο Κάιο Γουίλκερ της Νορντέστε στο ματς απέναντι στην Τρέζε, στη Βραζιλία.

Ο αγώνας για το κύπελλο της Μποταφόγκο, είχε ξεκινήσει μόλις οχτώ δευτερόλεπτα νωρίτερα, όταν ο Γουίλκερ τίναξε τα πόδια του προς το κεφάλι ενός αμυντικού της Τρέζε και ο διαιτητής του αγώνα χρειάστηκε εννιά ακόμα δευτερόλεπτα για να του δείξει την κόκκινη κάρτα και να τον αποβάλει από το γήπεδο.

🇧🇷 Only in Brazil?



Red card ten seconds after kick-off in a @CopaDoNordeste (Northeast regional cup) rivalry match between Botafogo/PB and Treze.pic.twitter.com/UNPWOdErzW https://t.co/E0yOerKozF