Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπορεί να έχασε ένα σετ από τον Μπενουά Περ, όμως ήταν ο τελικός νικητής της αναμέτρησής τους, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους «16» του Αυστραλιανού Όπεν.

Έπειτα από 2 ώρες και 42 λεπτά ο Έλληνας πρωταθλητής του τένις νίκησε τον Γάλλο αντίπαλό του με 6-3, 7-5, 6-7(2), 6-4. Έτσι, πέρασε στον τέταρτο γύρο του Australian Open για τρίτη φορά στην καριέρα του.

«Είμαι αρκετά χαρούμενος με αυτή τη νίκη», δήλωσε ο Τσιτσιπάς, σημειώνοντας ότι ο Περ είναι από τους πιο δύσκολους αντιπάλους. «Έχει μεγάλο ταλέντο και αίσθηση του παιχνιδιού, οπότε αυτή είναι μια πολύ σημαντική νίκη για εμένα σήμερα», συμπλήρωσε.

Επόμενος αντίπαλος του Έλληνα που βρίσκεται στο Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης θα είναι ο Τέιλορ Φριτζ. Ο Αμερικανός απέκλεισε με 6-0, 3-6, 3-6, 6-4, 6-3 τον Ισπανό Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ.

«Θα πάρω το παιχνίδι πολύ σοβαρά και θα προσπαθήσω να βγάλω το καλύτερο παιχνίδι μου. Ελπίζω το κοινό να με υποστηρίξει και να μπορέσω να κάνω τη δουλειά μου», δήλωσε ο Τσιτσιπάς, που έχει φτάσει δύο φορές στα ημιτελικά του τουρνουά της Μελβούρνης.

Hey Siri, tell @steftsitsipas he's into the fourth round at #AO2022 😅



The world No.4 defeats Benoit Paire 6-3 7-5 6-7(2) 6-4 to secure a spot in the second week of the #AusOpen. pic.twitter.com/gFpwWbaYh6