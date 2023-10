Ασημένιος ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Παγκόσμιο

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής στην Αμβέρσα του Βελγίου.

Στον τελικό που ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα ο Λευτέρη Πετρούνιας κατέλαβε την δεύτερη θέση και προκρίθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.

Πρώτος τερμάτισε ο Λιου Γιάνγκ από την Κίνα ο οποίος βαθμολογήθηκε με 15.233 βαθμούς ενώ ο Έλληνας πρωταθλητής συγκέντρωσε 15.066.

An Olympic-level still rings final lives up to the hype, with reigning Olympic champion Liu Yang (CHN) winning gold, reigning Olympic bronze medalist Eleftherios Petrounias (GRE) winning silver, and reigning Olympic silver medalist You Hao (CHN) winning bronze!#ARTWorlds2023 pic.twitter.com/TXt04eoeQ9