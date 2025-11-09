Απόψε το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Με το ντέρμπι Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ «κλείνει» σήμερα η δέκατη αγωνιστική της Super League, με τις δύο ομάδες να αναμετρώνται στις 09:00 το βράδυ, την ώρα που ο αγώνας θα μεταδοθεί «ζωντανά» από το Cosmote Sport 1 HD.

Βαθμολογικά, ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος στη σχετική κατάταξη για το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου με 23 βαθμούς, την ώρα που ο Παναθηναϊκός είναι όγδοος με 12 βαθμούς.

Την προηγούμενη αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε 0-1 από τον Βόλο, ενώ ο ΠΑΟΚ, εκτός έδρας, επικράτησε του Πανσερραϊκού με 0-5.