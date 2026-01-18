ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Απόψε το ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια

The LiFO team
Στιγμιότυπο από τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό / Eurokinissi
Με το αθηναϊκό ντέρμπι ΑΕΚ - Παναθηναϊκός πέφτει η αυλαία της 17ης αγωνιστικής της Super League, με τις ομάδες να κοντράρονται απόψε στις 21:00, και την CosmoteSport1HD να αναλαμβάνει την τηλεοπτική κάλυψη της αναμέτρησης.

Η ΑΕΚ, τρίτη στον βαθμολογικό πίνακα, υποδέχεται στην OPAP Arena, στη Νέα Φιλαδέλφεια, τον πέμπτο Παναθηναϊκό με το «τριφύλλι» να κατεβαίνει στην αναμέτρηση έχοντας στην αποστολή του τον, δανεικό από τον Λεβαδειακό, Γιώργο Κάτρη.

Ωστόσο, εκτός αποστολής έμεινε ο Φίλιπ Τζούρισιτς, ο Σίριλ Ντέσερς και οι Μλαντένοβιτς, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Μαντσίνι και Βιλένα.

