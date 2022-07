Αλεξάντρα Ποπ: Η αρχηγός της εθνικής γυναικών Γερμανίας έβαλε μουστάκι κι έγινε «Αλεξάντερ»

Η αρχηγός της γερμανικής εθνικής γυναικών στο ποδόσφαιρο, Αλεξάντρα Ποπ εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου με μουστάκι, απαντώντας έτσι στην πρόταση σατιρικού περιοδικού να κληθεί στην εθνική ανδρών για το επικείμενο Μουντιάλ.

Η ποδοσφαιρική σατιρική ιστοσελίδα και περιοδικό έγραψε πως η απόδοση και τα γκολ της Ποπ κατά τη διάρκεια του Euro γυναικών αξίζουν μια κλήση από την εθνική ανδρών για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, τον Νοέμβριο στο Κατάρ.

Στο σατιρικό άρθρο του FUMS, το περιοδικό αποκαλούσε την Ποπ, Αλεξάντερ, παρουσιάζοντάς τη με φώτοσοπ με μουστάκι.

Η Ποπ, θέλοντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, μπήκε στη συνέντευξη Τύπου, έβαλε μουστάκι και συστήθηκε σαν «Αλεξάντερ» με βαριά «ανδρική» φωνή, προκαλώντας το γέλιο των παριστάμενων.

«Αστειευόμασταν στο πρωινό σήμερα το πρωί και μετά είπαμε να το κάνουμε. Ήδη, νομίζω πως ταιριάζω ήδη στην ομάδα» είπε η ίδια γελώντας.

Satirical news websites in Germany suggested head coach Hansi Flick is interested in calling up ALEXANDER Popp to the men's 2022 World Cup.



At Germany's press conference ahead of the #WEURO2022 final against England, the striker made his debut in front of the media 😂🥸#ENGGER pic.twitter.com/YOACRNQn7T