Με ανατροπή επικράτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς επί του Ισπανό Χάουμε Μουνάρ, σε έναν αγώνα που διήρκεσε πάνω από τρεις ώρες.

Έπρεπε να δει το φάσμα του πρόωρου αποκλεισμού κατάματα ο Στέφανος Τσιτσιπάς για να «αφυπνιστεί», να ανεβάσει την απόδοσή του και να νικήσει με σούπερ ανατροπή τον Ισπανό Χάουμε Μουνάρ με 3-2 σετ στον πρώτο γύρο του Ρολάν Γκαρός.

Ο Καταλανός τενίστας προηγήθηκε μάλλον άνετα με 2-0 σετ (6-4, 6-2), όμως ο Έλληνας πρωταθλητής μετά το δεύτερο σετ έδειξε μεγάλο σθένος και κατακτώντας τα επόμενα τρία με 6-1, 6-4, 6-4 έφτασε σε μια μεγάλη ανατροπή και νίκη.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα φτάσει σε μπρέικ (2-0) αλλά ο Χάουμε Μουνάρ θα το πάρει πίσω για να μειώσει σε 3-2. Ο Έλληνας τενίστας θα έχει ευκαιρία για μπρέικ στο 6ο γκέιμ αλλά θα την χάσει για να ισοφαριστεί σε 3-3 από 3-0. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα φτάσει στο 4-3 αλλά ο Ισπανός με 2 άσους στο 8ο θα ισοφαρίσει σε 4-4. Με νέο μπρέικ θα προηγηθεί με 5-4 και θα κλείσει το σετ με 6-4.

Στο 2ο σετ ο Μουνάρ θα προηγηθεί με 2-1 με μπρέικ και ο Τσιτσιπάς θα μειώσει σε 3-2. Ο Ισπανός είναι ασταμάτητος και θα φτάσει με μπρέικ στο 5-2 και θα κερδίσει και το 2ο σετ. Τα αβίαστα λάθη στο 2ο σετ ήταν 11 για τον Τσιτσιπά και 2 για τον Μουνάρ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κάνει μπρέικ στο 4ο γκέιμ του 3ου σετ (3-1) και με άσο στο 5ο θα φτάσει στο 4-1! Με νέο μπρέικ θα γίνει το 5-1 και θα κλείσει στο σερβίς του το σετ μειώνοντας σε 2-1. Ο Έλληνας τενίστας που είχε στην αρχή του σετ 28-8 αβίαστα και στο τέλος του σετ είναι 29-11 (1-3).

