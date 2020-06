Ο Μάικλ Τζόρνταν ανακοίνωσε ότι θα δωρίσει 100 εκατομμύρια δολάρια σε ομάδες και φορείς που αγωνίζονται κατά του ρατσισμού και μάχονται για την φυλετική ισότητα.

Ο θρύλος του ΝΒΑ δήλωσε ότι αυτός και το Jordan Brand θα διανέμουν τα χρήματα της δωρεάς σε διάστημα δέκα ετών. Την περασμένη εβδομάδα, ο Τζόρνταν με παρέμβασή του δήλωσε: «Θλίβομαι βαθιά, πονάω αληθινά κι είμαι απλά εξοργισμένος», τόνισε σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα ο Τζόρνταν, ο ιδιοκτήτης της ομάδας Charlotte Hornets. «Βλέπω και νιώθω τον πόνο, την αγανάκτηση και την απελπισία όλων. Στέκομαι στο πλευρό όλων όσοι καταγγέλλουν τον βαθιά ριζωμένο ρατσισμό και τη βία εναντίον των μελών φυλετικών μειονοτήτων στη χώρα μας. Έχουμε υποστεί αρκετά, φτάνει πια», πρόσθεσε.

Σήμερα, ο Τζόρνταν δείχνει πως έμπρακτα στέκεται στο πλευρό όλων εκείνων που μάχονται κατά του ρατσισμού, μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, γνωστοποιώντας ότι η δωρεά θα ενισχύσει δράσεις για τη φυλετική ισότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη πρόσβαση στην εκπαίδευση.

«Το Jordan Brand ήταν πάντα μια οικογένεια. Εκπροσωπούμε μια περήφανη οικογένεια που ξεπέρασε εμπόδια και πάλεψε ενάντια στις διακρίσεις παγκοσμίως και εργάζεται καθημερινά ώστε να σβήσει το στίγμα του ρατσισμού και της αδικίας. Η ζωή των μαύρων μετράει. Θα παραμείνουμε προσηλωμένοι στο να προστατεύσουμε και να βελτιώσουμε τη ζωή των μαύρων ανθρώπων. Σήμερα ανακοινώνουμε ότι ο Μάικλ Τζόρνταν και το Jordan Brand θα προχωρήσουν σε δωρεά 100 εκατομμυρίων δολαρίων για τα επόμενα δέκα χρόνια σε οργανώσεις αφοσιωμένες στη φυλετική ισότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη μεγαλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση», υπογραμμίζει η σχετική ανακοίνωση.

Black lives matter. This isn't a controversial statement. We are you. We are a family. We are a community. pic.twitter.com/cGH8bJl1GQ