Η 13χρονη κόρη του Κόμπι Μπράιαντ ήταν ανάμεσα στους εννέα ανθρώπους που σκοτώθηκαν στην συντριβή ελικοπτέρου στην Καλιφόρνια.

Ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα της, η Τζιάνα Μπράιαντ ήταν επίσης ένα πολύ μεγάλο ταλέντο στο μπάσκετ και ονειρευόταν να γίνει επαγγελματίας παίκτρια.

Ο Κόμπι με την Τζιάνα ταξίδευαν με ιδιωτικό ελικόπτερο όταν αυτό συνετρίβη στην πόλη Καλαμπάσας, δυτικά του Λος Άντζελες. Οι δυο τους είχαν σκοπό να λάβουν μέρος την Κυριακή στο τουρνουά μπάσκετ νέων της Mamba Sports Academy, που βρίσκεται στο Θάουζαντ Όακς.

Η Τζιάνα έπαιζε και ο Κόμπι την προπονούσε. Το να πηγαίνουν μαζί σε αγώνες μπάσκετ ήταν πολύ συνηθισμένο για εκείνους, καθώς είχαν πολύ στενή σχέση μεταξύ τους.

Η δεύτερη από τις τέσσερις κόρες του Κόμπι Μπράιαντ, Τζιάνα, ονειρευόταν να συνεχίσει την κληρονομιά του πατέρα της. Σε συνέντευξή του, ο ίδιος είχε δηλώσει πως η κόρη του ήταν αποφασισμένη να παίξει για την γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Πανεπιστημίου του Κονέκτικατ.

Η ομάδα δημοσίευσε μια φωτογραφία τους στην σελίδα της στο Twitter, εκφράζοντας την θλίψη της για τον χαμό τους.

Kobe and Gianna meant a lot to our program. Our thoughts are with the Bryant family.



Mamba Mentality will live on forever, but they are deeply missed. 💙 pic.twitter.com/4Ib96yFxgg