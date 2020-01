Παγκόσμιο σοκ έχει προκαλέσει ο τραγικός θάνατος του Κόμπι Μπράιαντ και της 13χρονης κόρης του, Τζιάνα, που σκοτώθηκαν την Κυριακή, κατά τη συντριβή ελικοπτέρου στο Καλαμπάσας της Καλιφόρνια.

Πατέρας και κόρη έχασαν τη ζωή τους, ενώ η σύζυγος του, Βανέσα Μπράιαντ και τα υπόλοιπα τρία παιδιά δεν ήταν μεταξύ των πέντε επιβαινόντων. Συμπαίκτες, φίλοι, πολιτικοί και χιλιάδες φανς έχουν κατακλύσει τα social media με συλλυπητήρια.

Ο «Black Mamba» υπήρξε ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην Ιστορία του ΝΒΑ, με 18 all star εμφανίσεις κατά τη διάρκεια της 20χρονης καριέρας του στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου, όπου θήτευσε αποκλειστικά στους Los Angeles Lakers. Είχε επιλεγεί στον πρώτο γύρο του ντραφτ του 1996 και την ίδια χρονιά έγινε ο νεότερος παίκτης που έπαιξε στο κορυφαίο πρωτάθλημα.

Στην τροπαιοθήκη του ξεχωρίζουν 5 πρωταθλήματα ΝΒΑ, 2 τίτλοι MVP τελικών και ένας κανονικής περιόδου (2008), δύο χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες με τις ΗΠΑ. Έπαιξε με τα νούμερα 8 και 24 στους Lakers και η ομάδα απέσυρε και τα νούμερα από τις φανέλες - κάτι που δεν επανέλαβαν για κανέναν παίκτη στην ιστορία τους. Το 2018 κέρδισε Όσκαρ για την ταινία κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους «Dear Basketball».

Ο "black mamba" έχασε τη ζωή του μία ημέρα μετά από την ιστορική επίδοση του Λεμπρόν Τζέιμς, που τον προσπέρασε στον πίνακα των σκόρερ, αφήνοντας τον στην 4η θέση της σχετικής λίστας. Στο τελευταίο του Tweet, ο Κόμπε Μπράιαντ είχε συγχαρεί τον Λεμπρόν Τζέιμς για το ρεκόρ του.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644