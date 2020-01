Ο αστέρας του NBA Κόμπι Μπράιντ σκοτώθηκε σε συντριβή ελικοπτέρου στο Λος Άντζελες.

Όπως μετέδωσε αρχικά το TMZ, ο κορυφαίος παίκτης των LA Lakers ταξίδευε με τρία ακόμα άτομα με ιδιωτικό ελικόπτερο που κατέπεσε στο Καλαμπάσας της Καλιφόρνια, κοντά στο Λος Άντζελες. Αξιωματούχοι, επιβεβαιώσαν λίγο αργότερα και στο Variety πως στο συγκεκριμένο ελικόπτερο επέβαινε και ο 41χρονος σούπερ-σταρ του NBA. Την είδηση αναμεταδίδει πλέον και το βρετανικό BBC.

Σύμφωνα με πληροφορίες όλοι οι επιβαίνοντες είναι νεκροί και ήδη έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο δυστύχημα. Σύμφωνα με αναφορές, το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες πριν καταπέσει στο έδαφος.

Οι πρώτες φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο του δυστυχήματος

Former NBA super star and 5-time NBA champion Kobe Bryant is reportedly among the five people confirmed dead, after the helicopter they were traveling crashed in #Calabasas , Los Angeles. pic.twitter.com/2DYAx2p3yx