Ιστορία έγραψε απόψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που κέρδισε τον Ντομινίκ Τιμ στον «τελικό των τελικών» ATP Finals στο Λονδίνο.

Σαράντα ημέρες μετά την τελευταία τους αναμέτρηση στον τελικό του ATP στο Πεκίνο, Τσιτσιπάς και Τιμ αναμετρήθηκαν στην αρένα του Ο2, στο σημαντικότερο τουρνουά της σεζόν μετά τα τέσσερα major (Ρολάν Γκαρός, Γουίμπλεντον, US Open, Αυστραλιανό).

Ο Έλληνας τενίστας έχασε το πρώτο σετ με 6-7 γκέιμς αλλά επανήλθε σαρώνοντας τον Αυστριακό με ένα εκκωφαντικό 6-2. Στο τρίτο σετ, ο Τιμ, Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης δυσκόλεψε τον Στέφανο, φέρνοντας το παιχνίδι στο 6-6. Όμως ο Τσιτσιπάς άντεξε και πήρε την νίκη στο τάι μπρέικ.

Η στιγμή του θριάμβου:

THE FINAL CHAPTER OF THE ODYSSEY



The moment @StefTsitsipas became #NittoATPFinals champion! pic.twitter.com/geMfGGfvv1 — Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2019

From the first Greek qualifier to the first Greek winner of the #NittoATPFinals..



..at the first attempt! 🙌🇬🇷@StefTsitsipas pic.twitter.com/87cC7dj2wA — Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2019

Ο 21χρονος σούπερ σταρ, που ασχολείται μόλις από το 2016 επαγγελματικά με το τένις, είναι ο πρώτος Έλληνας που συμμετέχει σε ATP Finals και φτάνει στην κορυφή. Χθες, ο Τσιτσιπάς κατάφερε να περάσει στον τελικό μετά από μία μαγική εμφάνιση απέναντι στον Ρότζερ Φέντερερ, τον οποίον κέρδισε με 2-0 σετ. Μέσα στη χρονιά κατέκτησε δύο από τους τρεις μεγάλους τίτλους της καριέρας του και έγινε πλουσιότερος κατά 4 εκατομμύρια ευρώ.

Στα χρονικά της διοργάνωσης, ο Τσιτσιπάς είναι μόλις ο τρίτος παίκτης που καταφέρνει να «σηκώσει» το κύπελλο στο ντεμπούτο του στη διοργάνωση τα τελευταία 40 χρόνια, μετά τους Κορέτια (1998) και Ντιμιτρόφ (2017). Ο Τιμ έχει πάρει μέρος σε ακόμα τρία ATP Finals, όπου διαγωνίζονται κάθε χρονιά οι 8 κορυφαίοι τενίστες, χωρίς ποτέ πριν να φτάσει στην τελική φάση.

Μετά την σπουδαία νίκη του, ο Τσιτσιπάς έσπευσε να αγκαλιάσει τον αντίπαλό του από τον οποίο δέχτηκε εγκάρδια συγχαρητήρια.