Υπουργείο Ανάπτυξης: Επενδύσεις 206 εκατ. ευρώ σε βιομηχανία και τουρισμό

Τρεις νέες στρατηγικές επενδύσεις συνολικού ύψους 205,8 εκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, υπό τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο.

Δύο από τα έργα αφορούν τη βιομηχανία και ένα τον τουρισμό, ενισχύοντας –όπως σημειώνεται– την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, οι υπουργοί Σταύρος Παπασταύρου και Λίνα Μενδώνη, καθώς και η Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων Στελλίνα Σιαράπη. Για την τουριστική επένδυση μετείχε και η υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή.

Η μία από τις τρεις είναι το «Έργο Olympus» της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ – HOLCIM στο Μηλάκι Ευβοίας, ύψους 99 εκατ. ευρώ. Το έργο στοχεύει στη ριζική αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας του εργοστασίου τσιμέντου, με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών που θα μειώσουν τις εκπομπές CO₂ κάτω από τα ευρωπαϊκά όρια. Παράλληλα, θα μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση, ενώ θα δημιουργηθούν 20 νέες θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης.

Η δεύτερη επένδυση αφορά τη ΝΕΟΤΕΧ Α.Ε., που προχωρά στη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής προηγμένων μονωτικών και ρητινούχων υλικών στη Μαγούλα Αττικής, με προϋπολογισμό 21,4 εκατ. ευρώ. Η ελληνική εταιρεία, που δραστηριοποιείται σε 70 χώρες, θα αποκτήσει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της στις αγορές δομικών υλικών.

Η τρίτη έγκριση αφορά τον τουριστικό τομέα: η ΑΤΟΚΟΣ ΕΠΕ, του Ομίλου Τσάκου, θα επενδύσει 85,4 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος στο Φιλιατρό Ιθάκης. Το έργο περιλαμβάνει ξενοδοχείο πέντε αστέρων, 50 βίλες, spa, εστιατόρια, καθώς και τουριστική μαρίνα με υδατοδρόμιο, δημιουργώντας 71 νέες θέσεις εργασίας.

Με τις σημερινές εγκρίσεις, οι στρατηγικές επενδύσεις που έχουν προχωρήσει το τελευταίο έτος φτάνουν τις 18, συνολικού ύψους 2,7 δισ. ευρώ, αριθμός-ρεκόρ για τα τελευταία χρόνια. Από αυτές, εννέα αφορούν τη βιομηχανία, επτά τον τουρισμό και δύο την έρευνα και την τεχνολογία.