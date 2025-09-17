Συναγερμός στις Ένοπλες Δυνάμεις λόγω «Πίρι Ρέις»: Διακλαδική άσκηση σε Έβρο και Αιγαίο

Από τις 5 τα ξημερώματα, με εντολή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Δημήτριου Χούπη, ξεκίνησε αιφνιδιαστική διακλαδική άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων, από τον Έβρο μέχρι το Αιγαίο, ως απάντηση στην τουρκική εξαγγελία για έρευνες του τουρκικού ερευνητικού «Πίρι Ρέις».

Η άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων περιλαμβάνει την ενεργοποίηση της Διακλαδικής Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης, γνωστής ως Δύναμη Δέλτα, και έχει ως σκοπό την επίδειξη αποφασιστικότητας και επιχειρησιακής ετοιμότητας, στον απόηχο, μεταξύ άλλων,– των τουρκικών αναγγελιών για έρευνες του ερευνητικού σκάφους "Πίρι Ρέις".

Στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων έχουν ήδη αναπτυχθεί σε 30 νησιά, ενώ στην άσκηση συμμετέχουν πάνω από 60 αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας και το σύνολο του στόλου του Πολεμικού Ναυτικού.

Παρά την τουρκική εξαγγελία, που εκδόθηκε από την Υδρογραφική Υπηρεσία της Τουρκίας στη Σμύρνη, το ερευνητικό σκάφος Πίρι Ρέις είχε προγραμματίσει να ξεκινήσει επιστημονικές έρευνες δυτικά των νησιών Λέσβου και Χίου το πρωί της Δευτέρας. Αντ' αυτού, το σκάφος εμφανίστηκε αγκυροβολημένο στη μαρίνα της Σμύρνης μέχρι αργά το βράδυ της Τρίτης. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός κατέγραψε το σκάφος ως ακινητοποιημένο λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

«Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου 2025 και κατόπιν εντολής του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, διετάχθη αιφνιδιαστικά η εκτέλεση διακλαδικής άσκησης ετοιμότητας. Σκοπός της άσκησης είναι η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας μέσω της εξέτασης των διαδικασιών εφαρμογής ειδικών σχεδίων, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ.

Η άσκηση διεξάγεται εντός της περιοχής ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και καλύπτει τμήματα του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου, συμπεριλαμβάνοντας περιοχές στον Έβρο και στο Αιγαίο. Για την υλοποίηση της δραστηριότητας ενεργοποιήθηκε η διακλαδική δύναμη ετοιμότητας με συμμετέχον προσωπικό και μέσα των τριών (3) Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ».

Η Navtex της Τουρκίας και η ελληνική απάντηση

Προχτές, η Τουρκία εξέδωσε Navtex κάνοντας γνωστό πως από τις 15 Σεπτεμβρίου και για δέκα ημέρες το ωκεανογραφικό "Piri Reis" θα διεξάγει επιστημονικές έρευνες σε περιοχές του Αιγαίου πελάγους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τουρκίας, οι έρευνες πρόκειται να διαρκέσουν δέκα ημέρες και αφορούν σε θαλάσσια ζώνη που εκτείνεται στο Αιγαίο δυτικά της Λέσβου, νότια της Χίου και μέχρι τη νησίδα Καλόγερος, η οποία βρίσκεται μεταξύ Χίου και Άνδρου.

Το "Piri Reis" μπορεί να κάνει έρευνες στην περιοχή, ωστόσο τίθεται ζήτημα αρμοδιότητας έκδοσης NAVTEX, καθώς η πορεία του διαγράφεται εντός ελληνικών χωρικών υδάτων και βεβαίως, πάνω από ελληνική υφαλοκρηπίδα. Μάλιστα, ο πλους του Πίρι Ρέις στη νησίδα Καλόγερος, που περιλαμβάνεται σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε μόνιμο πεδίο βολής των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, προκαλεί επιπλέον ανησυχία.

Η κίνηση της Τουρκίας συμπίπτει χρονικά με δύο σημαντικές εξελίξεις: την κατάθεση προσφοράς της Chevron για ενεργειακή έρευνα νότια της Κρήτης και την πρόοδο στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου. Και τα δύο ενισχύουν τη θέση της Αθήνας στην ενεργειακή σκακιέρα της Ανατολικής Μεσογείου, περιοχή όπου η Άγκυρα διεκδικεί επιρροή.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η Ελλάδα απάντησε με δική της NAVTEX (154/25 του Σταθμού Λήμνου), στους ισχυρισμούς που προωθούνται με την κίνηση της Τουρκίας. Ωστόσο, αυτό που μένει να φανεί είναι πώς θα κινηθεί το πλοίο τα αμέσως επόμενα 24ωρα, προφανώς υπό τη στενή παρακολούθηση της Αθήνας.

Η ελληνική Navtex:

ZCZC LA01

131830 UTC SEP 25

LIMNOS STATION NAVWARN 154/25

NORTH AEGEAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE

NUMBER IA68-0863/25, WHICH IS REFFERING TO SCIENTIFIC RESEARCH

PART OF WHICH IS UNAUTHORISED AS THE RELEVANT POSITIONS LIE OVER

GREEK CONTINENTAL SHELF.

2. MOREOVER, A NUMBER OF THESE POSITIONS FALL WITHIN THE HELLENIC

NAVTEX SERVICE AREA, WHERE LIMNOS NAVTEX STATION IS THE ONLY

COMPETENT AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES THEREIN.

3. CANCEL THIS MESSAGE ON 252100Z SEP 25

NNNN