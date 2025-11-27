«Η βρωμιά σας ξεχειλίζει»: Ένταση μεταξύ Συρεγγέλας - Κωνσταντοπούλου στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Έντονη αντιπαράθεση ξέσπασε στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τη Μαρία Συρεγγέλα να συγκρούονται ανοιχτά στη διάρκεια της εξέτασης μάρτυρα.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε διακοπή της διαδικασίας προκειμένου να παραστεί στη Διάσκεψη των Προέδρων, κατηγορώντας παράλληλα την αντιπρόεδρο της επιτροπής ότι της κλείνει το μικρόφωνο. Από την πλευρά της, η κ. Συρεγγέλα απέρριψε το αίτημα και της καταλόγισε διαρκείς παρεμβάσεις και «μπούλινγκ» προς τα μέλη της επιτροπής.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι ο προγραμματισμός των συνεδριάσεων γίνεται «επίτηδες για να δημιουργούνται προβλήματα», ενώ επιτέθηκε προσωπικά στη Μαρία Συρεγγέλα, η οποία αντέδρασε επικαλούμενη τον Κανονισμό της Βουλής και την ανάγκη να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εξέταση του μάρτυρα.

Ο διάλογος των δύο πλευρών αποτυπώθηκε ζωντανά στη συνεδρίαση, με βαριές εκφράσεις, διακοπές και εκατέρωθεν αιτιάσεις, σε μια από τις πιο τεταμένες στιγμές της εξεταστικής μέχρι σήμερα.

