Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ε.Ε. για τις εξελίξεις στην Ουκρανία

Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ε.Ε. επιδιώκει να διαμορφώσει ενιαία στρατηγική απέναντι στη Μόσχα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ε.Ε. για τις εξελίξεις στην Ουκρανία
Σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συμμετάσχει στις 11:30 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς οι Βρυξέλλες αναζητούν άμεσα κοινή γραμμή απέναντι στην επιδείνωση της κρίσης στην Ουκρανία.

Η ενημέρωση θα επικεντρωθεί στις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο, με στόχο την αξιολόγηση των γεωπολιτικών και ανθρωπιστικών συνεπειών, αλλά και τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, οι ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν τόσο τις πρωτοβουλίες αποκλιμάκωσης όσο και τις δυνατότητες ενίσχυσης της Ουκρανίας μέσω κοινών μηχανισμών.

Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ε.Ε. επιδιώκει να διαμορφώσει ενιαία στρατηγική απέναντι στη Μόσχα, ενόψει των επαφών με τις ΗΠΑ και των εσωτερικών διαβουλεύσεων για τα εργαλεία πίεσης και τη μελλοντική ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου.

LIFO NEWSROOM
 
 