«Ιθάκη»: Το βιβλίο Τσίπρα ξεπέρασε τις 33.000 πωλήσεις σε μια ημέρα

Δεύτερη, επίσημη ημέρα κυκλοφορίας η σημερινή για το βιβλίο «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, με συγκεκριμένο εκδοτικό οίκο να παρουσιάζει τα αναλυτικά στοιχεία ως προς τις πωλήσεις, που έχει καταγράψει.

Μέχρι στιγμής, όπως ανέφερε σχετικά, έχουν πωληθεί 33.000 αντίτυπα, το βιβλίο έχει εξαντληθεί και αναμένεται η πέμπτη ανατύπωση, γεγονός που αποδεικνύει το ενδιαφέρον για τη διάσταση των γεγονότων την τετραετία 2015 - 2019, περίοδος διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα.

«Ιθάκη»: Οι ομολογίες Τσίπρα, τα λάθη που καταλογίζει

Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα κινείται σε δύο επίπεδα: από τη μία, αποτελεί προσωπική απολογία και ταυτόχρονα υπεράσπιση των επιλογών του. Από την άλλη, λειτουργεί ως αποκαλυπτική αφήγηση ενός πολιτικού παρασκηνίου που ο ελληνικός λαός γνώρισε μόνο από θραύσματα και διαρροές. Ο Τσίπρας καταγράφει στιγμές, διαλόγους και συναισθήματα που -όπως ο ίδιος επιμένει- καθόρισαν την πιο ταραχώδη πολιτική περίοδο της Μεταπολίτευσης.

Το βιβλίο ξεκινά με την εικόνα του νεοεκλεγμένου πρωθυπουργού να βγαίνει από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Δύο αστυνομικοί της ομάδας Ζ τον ακολουθούν για πρώτη φορά. «Τότε το κατάλαβα», γράφει. «Όλα άλλαξαν. Κι αυτό που θεωρούσαμε αγώνα, μετατράπηκε σε ευθύνη».

Ο Τσίπρας περιγράφει τις πρώτες ώρες μετά τον εκλογικό θρίαμβο και την αναζήτηση συμμαχιών. Η έλλειψη αυτοδυναμίας τον οδήγησε στον Πάνο Καμμένο, σε μια συνεργασία που χαρακτήρισε «προϊόν ανάγκης» αλλά και «σύμπραξη που σόκαρε παραδοσιακά στελέχη της Αριστεράς». Το παρασκήνιο της πρώτης τους συνάντησης –όπως το καταγράφει– φωτίζει μια εικόνα απρόσμενης οικειότητας και υπερβολής, με τον Καμμένο να δηλώνει ότι ονειρεύεται το Υπουργείο Άμυνας και παρομοιάζει τη συνεργασία τους με «Βελουχιώτη και Ζέρβα».

Η προσπάθεια του Τσίπρα να διευρύνει την πλειοψηφία με το Ποτάμι, όμως, δεν κράτησε ούτε ένα απόγευμα. Η συνάντηση του Σταύρου Θεοδωράκη με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, όπως την αφηγείται ο πρώην πρωθυπουργός, ακύρωσε κάθε πιθανή σύμπραξη.

Οι πρώτες ώρες στο Μαξίμου: αμηχανία, καχυποψία και το πρώτο σοκ

Ο Τσίπρας αποτυπώνει αναλυτικά τη μετάβασή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Περιγράφει ένα «κρύο, ακατοίκητο κτήριο», χωρίς καμία καθοδήγηση από την προηγούμενη κυβέρνηση. Η απουσία του Αντώνη Σαμαρά στην τελετή παράδοσης–παραλαβής παρουσιάζεται ως πράξη απαξίωσης, την οποία ο Τσίπρας θεωρεί «συμβολική για τον τρόπο που το κατεστημένο πολιτικό σύστημα αντιμετώπισε την εκλογή μου».

Το γνωστό «κόκκινο τηλέφωνο», που τελικά αποδείχτηκε… μαύρο, γίνεται η πρώτη του δοκιμασία όταν χτυπά και στην άλλη άκρη βρίσκεται ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ενημερώνοντάς τον για μια αεροπορική τραγωδία. «Δεν ήξερα καν τι πρέπει να κάνω», σημειώνει.

Ακόμη και η πρώτη του «πρωθυπουργική» μακαρονάδα με κιμά στο Μαξίμου εμφανίζεται ως μία από τις λίγες ζεστές στιγμές μιας αλλόκοτης ημέρας όπου «η ιστορία έτρεχε πιο γρήγορα από εμένα».