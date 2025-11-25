ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολιτική

«Ιθάκη»: Το βιβλίο Τσίπρα ξεπέρασε τις 33.000 πωλήσεις σε μια ημέρα

Το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα έχει εξαντληθεί και αναμένεται η πέμπτη ανατύπωση

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΙΘΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟ ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ Facebook Twitter
Το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στα βιβλιοπωλεία / Eurokinissi
0

Δεύτερη, επίσημη ημέρα κυκλοφορίας η σημερινή για το βιβλίο «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, με συγκεκριμένο εκδοτικό οίκο να παρουσιάζει τα αναλυτικά στοιχεία ως προς τις πωλήσεις, που έχει καταγράψει.

Μέχρι στιγμής, όπως ανέφερε σχετικά, έχουν πωληθεί 33.000 αντίτυπα, το βιβλίο έχει εξαντληθεί και αναμένεται η πέμπτη ανατύπωση, γεγονός που αποδεικνύει το ενδιαφέρον για τη διάσταση των γεγονότων την τετραετία 2015 - 2019, περίοδος διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα.

«Ιθάκη»: Οι ομολογίες Τσίπρα, τα λάθη που καταλογίζει

Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα κινείται σε δύο επίπεδα: από τη μία, αποτελεί προσωπική απολογία και ταυτόχρονα υπεράσπιση των επιλογών του. Από την άλλη, λειτουργεί ως αποκαλυπτική αφήγηση ενός πολιτικού παρασκηνίου που ο ελληνικός λαός γνώρισε μόνο από θραύσματα και διαρροές. Ο Τσίπρας καταγράφει στιγμές, διαλόγους και συναισθήματα που -όπως ο ίδιος επιμένει- καθόρισαν την πιο ταραχώδη πολιτική περίοδο της Μεταπολίτευσης.

Το βιβλίο ξεκινά με την εικόνα του νεοεκλεγμένου πρωθυπουργού να βγαίνει από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Δύο αστυνομικοί της ομάδας Ζ τον ακολουθούν για πρώτη φορά. «Τότε το κατάλαβα», γράφει. «Όλα άλλαξαν. Κι αυτό που θεωρούσαμε αγώνα, μετατράπηκε σε ευθύνη».

Ο Τσίπρας περιγράφει τις πρώτες ώρες μετά τον εκλογικό θρίαμβο και την αναζήτηση συμμαχιών. Η έλλειψη αυτοδυναμίας τον οδήγησε στον Πάνο Καμμένο, σε μια συνεργασία που χαρακτήρισε «προϊόν ανάγκης» αλλά και «σύμπραξη που σόκαρε παραδοσιακά στελέχη της Αριστεράς». Το παρασκήνιο της πρώτης τους συνάντησης –όπως το καταγράφει– φωτίζει μια εικόνα απρόσμενης οικειότητας και υπερβολής, με τον Καμμένο να δηλώνει ότι ονειρεύεται το Υπουργείο Άμυνας και παρομοιάζει τη συνεργασία τους με «Βελουχιώτη και Ζέρβα».

Η προσπάθεια του Τσίπρα να διευρύνει την πλειοψηφία με το Ποτάμι, όμως, δεν κράτησε ούτε ένα απόγευμα. Η συνάντηση του Σταύρου Θεοδωράκη με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, όπως την αφηγείται ο πρώην πρωθυπουργός, ακύρωσε κάθε πιθανή σύμπραξη.

Οι πρώτες ώρες στο Μαξίμου: αμηχανία, καχυποψία και το πρώτο σοκ

Ο Τσίπρας αποτυπώνει αναλυτικά τη μετάβασή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Περιγράφει ένα «κρύο, ακατοίκητο κτήριο», χωρίς καμία καθοδήγηση από την προηγούμενη κυβέρνηση. Η απουσία του Αντώνη Σαμαρά στην τελετή παράδοσης–παραλαβής παρουσιάζεται ως πράξη απαξίωσης, την οποία ο Τσίπρας θεωρεί «συμβολική για τον τρόπο που το κατεστημένο πολιτικό σύστημα αντιμετώπισε την εκλογή μου».

Το γνωστό «κόκκινο τηλέφωνο», που τελικά αποδείχτηκε… μαύρο, γίνεται η πρώτη του δοκιμασία όταν χτυπά και στην άλλη άκρη βρίσκεται ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ενημερώνοντάς τον για μια αεροπορική τραγωδία. «Δεν ήξερα καν τι πρέπει να κάνω», σημειώνει.

Ακόμη και η πρώτη του «πρωθυπουργική» μακαρονάδα με κιμά στο Μαξίμου εμφανίζεται ως μία από τις λίγες ζεστές στιγμές μιας αλλόκοτης ημέρας όπου «η ιστορία έτρεχε πιο γρήγορα από εμένα».

Πολιτική

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κασσελάκης για Τσίπρα:

Πολιτική / Κασσελάκης για Τσίπρα: «Εάν έφερνα γυναίκα σύντροφο θα το ανέφερε ποτέ στο βιβλίο του;»

Ο πρόεδρος του «Κινήματος Δημοκρατίας» σχολιάζει τις αναφορές στο πρόσωπό του, μέσα στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για «κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού»
LIFO NEWSROOM
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΒΙΒΛΙΟ ΙΘΑΚΗ

Πολιτική / «Ιθάκη»: Πότε πήρε την απόφαση για το δημοψήφισμα ο Τσίπρας - Τι αποκαλύπτει

Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη» κυκλοφόρησε σήμερα και έχει προκαλέσει ήδη πολιτικές αντιδράσεις - Η περίοδος του Δημοψηφίσματος και το παρασκήνιο πίσω από τη λήψη της απόφασης
LIFO NEWSROOM
«Ιθάκη»: Οι ομολογίες Τσίπρα, τα λάθη που καταλογίζει και οι αποκαλύψεις του νέου βιβλίου

Πολιτική / «Ιθάκη»: Οι ομολογίες Τσίπρα, τα λάθη που καταλογίζει και οι αποκαλύψεις του νέου βιβλίου

Ο πρώην πρωθυπουργός καταγράφει στιγμές, διαλόγους και συναισθήματα που –όπως ο ίδιος επιμένει– καθόρισαν την πιο ταραχώδη πολιτική περίοδο της Μεταπολίτευσης
LIFO NEWSROOM
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ

Πολιτική / Κωνσταντοπούλου για παραίτηση Καραναστάση: Διαμαντή, όσο κι αν με πονάει που φεύγεις, σε ευχαριστώ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε συγγνώμη από τον Διαμαντή Καραναστάση «που δεν κατάφερα να καθαρίσω ακόμη αυτό το τόσο βρόμικο τοπίο, που σε κάνει να ασφυκτιάς και να φεύγεις»
LIFO NEWSROOM
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ EUROGROUP ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Πολιτική / Financial Times: Υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Η αποχώρηση του Πασκάλ Ντόναχιου από τη θέση του υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας και κατ΄ επέκταση από το «τιμόνι» της Ευρωομάδας, εκκινεί τη διαδικασία επιλογής του επόμενου προέδρου, με τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών να συγκαταλέγεται ανάμεσα στα επικρατέστερα ονόματα των διαδόχων του
LIFO NEWSROOM
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μακάριος Λαζαρίδης καταθέτει μήνυση κατά της επικεφαλής του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ

Πολιτική / ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μακάριος Λαζαρίδης καταθέτει μήνυση κατά της επικεφαλής του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, επέμεινε στις καταγγελίες της ότι ο Λαζαρίδης επιτέθηκε στον μάρτυρα και ζήτησε την απομάκρυνσή του από τη ΝΔ
LIFO NEWSROOM
«Το πρόβλημα της δημόσιας διοίκησης δεν είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι αλλά οι πολιτικοί που παρεμβαίνουν σε αυτήν»

LiFO politics / «Δεν είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι το πρόβλημα αλλά οι πολιτικοί που παρεμβαίνουν»

Ο καθηγητής Νικόλαος-Κομνηνός Χλέπας, εξηγεί γιατί το πρόβλημα της δημόσιας διοίκησης στη χώρα μας δεν είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι αλλά το σύστημα ακραίου συγκεντρωτισμού της εξουσίας.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΟΥΤΗ
 
 