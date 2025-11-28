Μέτσολα από την Αθήνα: «Η Ελλάδα δίνει τον τόνο της ανάπτυξης στην Ευρώπη»

Σαφές μήνυμα ενότητας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έστειλε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, στις κοινές δηλώσεις που έκανε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την επίσκεψή της στην Αθήνα. Η ίδια εξέφρασε τη χαρά της για την παρουσία της στην ελληνική πρωτεύουσα και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αποτελεί «αξιόπιστο εταίρο» που έχει συμβάλει καθοριστικά στη σταθερότητα και στην ανάπτυξη της Ευρώπης.

Η κ. Μέτσολα αναφέρθηκε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, σημειώνοντας ότι η χώρα έχει σημειώσει εντυπωσιακή ανάκαμψη: η ανεργία κινείται πλέον κάτω από το 10%, οι θέσεις εργασίας αυξάνονται, οι επενδύσεις «τρέχουν» και η ανάπτυξη από το 2021 παραμένει ταχύτερη από πολλές άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Στο ζήτημα της Ουκρανίας, η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου τόνισε την αποφασιστικότητα της ΕΕ να στηρίξει το Κίεβο έως τον τερματισμό του πολέμου. Μίλησε για ένα νέο «σχέδιο δυνατοτήτων» που διαμορφώνεται και επανέλαβε ότι κάθε συμφωνία πρέπει να είναι «δίκαιη, βιώσιμη και με την Ουκρανία στο τραπέζι», στη βάση της αρχής: «τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία».

Ευχαρίστησε ιδιαίτερα την Ελλάδα για τη συνεισφορά της με την παροχή υγροποιημένου φυσικού αερίου, επισημαίνοντας ότι αποτελεί σωτήρια βοήθεια για τους Ουκρανούς ενόψει του χειμώνα, αλλά και ενίσχυση στη διατλαντική συνεργασία.

Για το μεταναστευτικό, η κ. Μέτσολα αναγνώρισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και έχει σηκώσει μεγάλο βάρος, μεταφέροντας την εμπειρία της στην Ευρώπη. Υπογράμμισε ότι το Ευρωκοινοβούλιο εργάζεται για την ολοκλήρωση του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου, την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου και την αύξηση των επιστροφών, ενώ χαρακτήρισε κρίσιμο το νέο ταμείο αλληλεγγύης που σχεδιάζεται για τις χώρες πρώτης υποδοχής.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις προειδοποιήσεις της Κριστίν Λαγκάρντ, ανέφερε ότι οι ανησυχίες της έχουν ήδη καταγραφεί στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς η ΕΕ αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις ταυτόχρονα. Έκανε λόγο για ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, διατήρησης της ανάπτυξης και συνέχισης των επενδύσεων σε υγεία, εκπαίδευση, μεταφορές και ασφάλεια.

Τέλος, επεσήμανε ότι οι κλιματικές δεσμεύσεις παραμένουν κεντρικές για το ευρωπαϊκό οικονομικό μοντέλο και σημείωσε ότι αν δεν υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές έως το 2026, η Ευρώπη θα βρεθεί μπροστά σε «πολύ δύσκολο 2027». Οι επόμενες αποφάσεις για το εμπόριο, την ενιαία αγορά και την ένωση κεφαλαιαγορών θα παίξουν, όπως είπε, καθοριστικό ρόλο.