ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολιτική

Μητσοτάκης: «Εδώ κάτι αλλάζει» - Η ανάρτησή του για τους ελληνικούς μικροδορυφόρους

Η Ελλάδα αποκτά τους 13 δικούς της μικροδορυφόρους - Η ανάρτηση Μητσοτάκη

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΙΚΡΟΔΟΡΥΦΟΡΟΙ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Βίντεο στον πρωθυπουργικό λογαριασμό του TikTok σχετικά με την εκτόξευση των πρώτων πέντε ελληνικών μικροδορυφόρων, έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πρόκειται, συγκεκριμένα, για τους δορυφόρους του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, που εκτοξεύτηκαν την Παρασκευή, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

«5 Αυγούστου 2025. Χθες στη ICEYE είδαμε τους δύο πρώτους ελληνικούς μικροδορυφόρους, οι οποίοι και θα εκτοξευτούν πολύ σύντομα» περιγράφει αρχικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Τρεις μήνες μετά. 28.11.2025. Ήξερες ότι η Ελλάδα αποκτά 13 δικούς της μικροδορυφόρους με χρηματοδότηση από το ταμείο ανάκαμψης; Εδώ κάτι αλλάζει» καταλήγει ο πρωθυπουργός.

@kyriakosmitsotakis_

Οι 5 δορυφόροι του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων» εκτοξεύθηκαν!

♬ original sound - Kyriakos Mitsotakis

Πολιτική

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κασσελάκης για Τσίπρα:

Πολιτική / Κασσελάκης για Τσίπρα: «Εάν έφερνα γυναίκα σύντροφο θα το ανέφερε ποτέ στο βιβλίο του;»

Ο πρόεδρος του «Κινήματος Δημοκρατίας» σχολιάζει τις αναφορές στο πρόσωπό του, μέσα στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για «κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού»
LIFO NEWSROOM
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΒΙΒΛΙΟ ΙΘΑΚΗ

Πολιτική / «Ιθάκη»: Πότε πήρε την απόφαση για το δημοψήφισμα ο Τσίπρας - Τι αποκαλύπτει

Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη» κυκλοφόρησε σήμερα και έχει προκαλέσει ήδη πολιτικές αντιδράσεις - Η περίοδος του Δημοψηφίσματος και το παρασκήνιο πίσω από τη λήψη της απόφασης
LIFO NEWSROOM
«Ιθάκη»: Οι ομολογίες Τσίπρα, τα λάθη που καταλογίζει και οι αποκαλύψεις του νέου βιβλίου

Πολιτική / «Ιθάκη»: Οι ομολογίες Τσίπρα, τα λάθη που καταλογίζει και οι αποκαλύψεις του νέου βιβλίου

Ο πρώην πρωθυπουργός καταγράφει στιγμές, διαλόγους και συναισθήματα που –όπως ο ίδιος επιμένει– καθόρισαν την πιο ταραχώδη πολιτική περίοδο της Μεταπολίτευσης
LIFO NEWSROOM
 
 