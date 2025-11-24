ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολιτική

«Ιθάκη»: Πότε πήρε την απόφαση για το δημοψήφισμα ο Τσίπρας - Τι αποκαλύπτει

Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη» κυκλοφόρησε σήμερα και έχει προκαλέσει ήδη πολιτικές αντιδράσεις - Η περίοδος του Δημοψηφίσματος και το παρασκήνιο πίσω από τη λήψη της απόφασης

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΒΙΒΛΙΟ ΙΘΑΚΗ Facebook Twitter
Ο Αλέξης Τσίπρας στον Άρειο Πάγο / Eurokinissi
0

Στα βιβλιοπωλεία κυκλοφορεί σήμερα, από τις εκδόσεις «Gutenberg», το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, όπου στέκεται στην περίοδο της διακυβέρνησής του και σε συγκεκριμένα πρόσωπα που διαμόρφωσαν την πολιτική του πορεία.

Στην «Ιθάκη», ο Αλέξης Τσίπρας εξηγεί πώς ωρίμασε μέσα του η ιδέα του δημοψηφίσματος του 2015. Όπως γράφει, η σκέψη δεν γεννήθηκε την τελευταία στιγμή:«είχε αρχίσει να στριφογυρίζει στο μυαλό μου από την άνοιξη».

Σύμφωνα με το βιβλίο, ο τότε πρωθυπουργός είχε ήδη μιλήσει στους στενούς συνεργάτες του, ένα πρωινό στη βεράντα του Μεγάρου Μαξίμου: «Παιδιά, αυτό δεν τραβάει. Χρειαζόμαστε ένα εναλλακτικό σχέδιο». Το δημοψήφισμα, έλεγε, ήταν «η μόνη κίνηση με πραγματικό πολιτικό βάρος», έξοδος από τα κλειστά δωμάτια της διαπραγμάτευσης και ένα μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν λειτουργεί υπό πανικό.

«Ιθάκη»: Οι αντιδράσεις στην απόφαση Τσίπρα για δημοψήφισμα

Οι αντιδράσεις δεν ήταν ενθουσιώδεις. Συνεργάτες αντέτειναν ότι θα θεωρηθεί δίλημμα για το ευρώ, κάτι που ο Τσίπρας απορρίπτει στο βιβλίο του. Ο ίδιος εξηγεί ότι το plan B (το δημοψήφισμα) δεν ήταν η πρώτη επιλογή του: «Ήμουν διατεθειμένος να δεχτώ ακόμα και όρους που ιδεολογικά με απωθούσαν, προκειμένου να βρεθεί ένας δρόμος εξόδου από την κρίση». Όμως οι συνεχείς αλλαγές των δανειστών «έσπρωξαν» τα πράγματα αλλού.

Η αφήγηση φτάνει στην 24η Ιουνίου, όπου στη συνάντηση με Γιούνκερ, Λαγκάρντ, Ντράγκι, Ντάισελμπλουμ και Ρέγκλινγκ, οι απαιτήσεις αυξάνονται χωρίς ορίζοντα συμφωνίας. Την επόμενη ημέρα, οι Ευρωπαίοι παρουσιάζουν νέο, δικό τους κείμενο, που ο Τσίπρας χαρακτηρίζει ανεφάρμοστο. Εκεί, όπως γράφει, πήρε οριστικά μπροστά το plan B.

Ακολουθεί η πρώτη σύσκεψη στις Βρυξέλλες (Δραγασάκης, Τσακαλώτος, Παππάς, Βαρουφάκης, Χουλιαράκης), όπου τους ανακοινώνει την απόφασή του, ζητώντας απόλυτη μυστικότητα. Στην Αθήνα, στην κυβερνητική σύσκεψη της 26ης Ιουνίου, ο Γιάννης Δραγασάκης είναι ο μόνος που περιγράφει τις πιθανές συνέπειες – μεταξύ τους και τα capital controls. Ο Πάνος Καμμένος στηρίζει ένθερμα και ζητά ακόμη και προληπτικό κλείσιμο τραπεζών, ενώ ο Παναγιώτης Λαφαζάνης μιλά για «κατάσταση πολέμου» και μετάβαση σε εθνικό νόμισμα. Υπέρ τάσσεται και ο Τσακαλώτος.

Στις δραματικές ώρες της Συνόδου Κορυφής, μετά το «ΟΧΙ», ο Τσίπρας περιγράφει ένα ευρωπαϊκό σκηνικό διχασμένο: ΗΠΑ και Μάρτιν Σουλτς πιέζουν για παραμονή στο ευρώ, ενώ Σόιμπλε και οι «σκληροί» κρατούν αντίθετη στάση. Ο ίδιος γράφει ότι μέχρι την τελευταία στιγμή τον βασανίζει το αν πρέπει να υπογράψει.

Μετά από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις, οι ηγέτες καταλήγουν στη συμφωνία της 13ης Ιουλίου. Η Μέρκελ εμφανίζεται «χλομή από την κούραση» και, σύμφωνα με τον Τσίπρα, του λέει ότι δεν έχει ξαναζήσει τέτοια διαδικασία. Εκείνος, εξαντλημένος, επιστρέφει στο γραφείο της ελληνικής αντιπροσωπείας και λέει μόνο: «Τελειώσαμε» — αφήνοντας ο ίδιος ανοιχτό αν εννοούσε τη συνεδρίαση ή την πορεία μιας ολόκληρης διαπραγματευτικής περιόδου.

Από εκείνες τις 15 μέρες, γράφει, άλλαξε και ο ίδιος και η χώρα.

Πολιτική

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επιζήσασα της τραγωδίας στο Μάτι για την «Ιθάκη» Τσίπρα: «Το Μάτι δεν είναι μυθιστόρημα – είναι θάνατος»

Ελλάδα / Επιζήσασα της τραγωδίας στο Μάτι για την «Ιθάκη» Τσίπρα: «Το Μάτι δεν είναι μυθιστόρημα – είναι θάνατος»

Η Κατερίνα Μαλά, που σώθηκε από τις φλόγες, υποστηρίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο ο Τσίπρας περιγράφει τα γεγονότα θυμίζει μυθιστορηματική αφήγηση, απομακρυσμένη από τη σκληρή πραγματικότητα της ημέρας εκείνης
LIFO NEWSROOM
«Ιθάκη»: Οι ομολογίες Τσίπρα, τα λάθη που καταλογίζει και οι αποκαλύψεις του νέου βιβλίου

Πολιτική / «Ιθάκη»: Οι ομολογίες Τσίπρα, τα λάθη που καταλογίζει και οι αποκαλύψεις του νέου βιβλίου

Ο πρώην πρωθυπουργός καταγράφει στιγμές, διαλόγους και συναισθήματα που –όπως ο ίδιος επιμένει– καθόρισαν την πιο ταραχώδη πολιτική περίοδο της Μεταπολίτευσης
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Ιθάκη»: Οι ομολογίες Τσίπρα, τα λάθη που καταλογίζει και οι αποκαλύψεις του νέου βιβλίου

Πολιτική / «Ιθάκη»: Οι ομολογίες Τσίπρα, τα λάθη που καταλογίζει και οι αποκαλύψεις του νέου βιβλίου

Ο πρώην πρωθυπουργός καταγράφει στιγμές, διαλόγους και συναισθήματα που –όπως ο ίδιος επιμένει– καθόρισαν την πιο ταραχώδη πολιτική περίοδο της Μεταπολίτευσης
LIFO NEWSROOM
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ

Πολιτική / Κωνσταντοπούλου για παραίτηση Καραναστάση: Διαμαντή, όσο κι αν με πονάει που φεύγεις, σε ευχαριστώ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε συγγνώμη από τον Διαμαντή Καραναστάση «που δεν κατάφερα να καθαρίσω ακόμη αυτό το τόσο βρόμικο τοπίο, που σε κάνει να ασφυκτιάς και να φεύγεις»
LIFO NEWSROOM
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ EUROGROUP ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Πολιτική / Financial Times: Υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Η αποχώρηση του Πασκάλ Ντόναχιου από τη θέση του υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας και κατ΄ επέκταση από το «τιμόνι» της Ευρωομάδας, εκκινεί τη διαδικασία επιλογής του επόμενου προέδρου, με τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών να συγκαταλέγεται ανάμεσα στα επικρατέστερα ονόματα των διαδόχων του
LIFO NEWSROOM
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μακάριος Λαζαρίδης καταθέτει μήνυση κατά της επικεφαλής του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ

Πολιτική / ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μακάριος Λαζαρίδης καταθέτει μήνυση κατά της επικεφαλής του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, επέμεινε στις καταγγελίες της ότι ο Λαζαρίδης επιτέθηκε στον μάρτυρα και ζήτησε την απομάκρυνσή του από τη ΝΔ
LIFO NEWSROOM
«Το πρόβλημα της δημόσιας διοίκησης δεν είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι αλλά οι πολιτικοί που παρεμβαίνουν σε αυτήν»

LiFO politics / «Δεν είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι το πρόβλημα αλλά οι πολιτικοί που παρεμβαίνουν»

Ο καθηγητής Νικόλαος-Κομνηνός Χλέπας, εξηγεί γιατί το πρόβλημα της δημόσιας διοίκησης στη χώρα μας δεν είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι αλλά το σύστημα ακραίου συγκεντρωτισμού της εξουσίας.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΟΥΤΗ
Ζελένσκι: «Ευχαριστώ την Ελλάδα και τον Τραμπ» – Μητσοτάκης: «Η χώρα μας θα αποτελέσει ενεργειακό κόμβο»

Πολιτική / Ζελένσκι: «Ευχαριστώ την Ελλάδα και τον Τραμπ» – Μητσοτάκης: «Η χώρα μας θα αποτελέσει ενεργειακό κόμβο»

Ο Έλληνας πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι ενεργοποιείται ο ενεργειακός διάδρομος που συνδέει Αλεξανδρούπολη και Οδησσό, επιτρέποντας την αποστολή αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ουκρανία
LIFO NEWSROOM
 
 