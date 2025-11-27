Βουλή: Κόντρα Ανδρουλάκη και Θεοδωρικάκου για Μητσοτάκη και «Φραπέ» – «Είναι τελικά κουμπάροι;»

Συνεχίζονται οι πολιτικοί διαξιφισμοί στη Βουλή, με πρωταγωνιστές- αυτή τη φορά- τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.

«Επειδή λοιπόν μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις κ. υπουργέ, εδώ λοιπόν είναι η εικόνα. Για να μας πουν ο κ. Πρωθυπουργός και η κα. Μπακογιάννη, είναι τελικά κουμπάροι με τον Ξυλούρη, ναι ή όχι; Η φωτογραφία και το δημοσίευμα αποδεικνύουν ότι είναι», ανέφερε σε απάντηση στον υπουργό Ανάπτυξης, ο Νίκος Ανδρουλάκης καταθέτοντας στα πρακτικά της Βουλής «δημοσίευμα από το 2004, προς επιβεβαίωση της περιφρόνησης της λογικής του ελληνικού λαού στη Βουλή των Ελλήνων».

Πρόσθεσε ότι «στις επισυνδέσεις μόνο τον Πίνατ δεν έχουν αναφέρει οι Ξυλούρηδες από ολόκληρο το Μαξίμου. Όλους τους άλλους, τους ξέρουν, τους έχουν αναφέρει, έχουν ζητήσει ραντεβού, κάλυψη και διακοπή ελέγχων. Κι αυτά δεν τα λέω εγώ, τα διάβασε και τα άκουσε ο ελληνικός λαός από τη δικογραφία που είχε έρθει στη Βουλή».

Υποστήριξε πώς «πήγατε ένα βήμα παρακάτω. Όχι μόνο τους προστατεύετε, αλλά σας βάζει ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας να εκτίθεστε, όπως εξέθεσε το σύνολο της κοινοβουλευτικής του ομάδας στέλνοντας τους για ύπνο και ψηφίζοντας επιστολικά. Πρώτη φορά σε μισό αιώνα μεταπολίτευσης. Καταπατώντας την ποιότητα της δημοκρατίας και τα ήθη του κοινοβουλευτισμού. Τώρα σας βάζει να λέτε ψέματα και να γίνεστε συκοφάντες.»

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι δεν κατακρίνει «τον υπουργό, κ. Θεοδωρικάκο, επιτίθεμαι στον άνθρωπο που τους εκθέτει, στον άνθρωπο πίσω απ' όλα, -από τις υποκλοπές, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από την 717-, τον κ. Μητσοτάκη. Που έχει το θράσος να σας βάλει να μου πείτε να διορθώσω τα λεγόμενά μου».

Βουλή: Η αντίδραση Θεοδωρικάκου

Να ανακαλέσει «το ψέμα» περί «κουμπαριάς» του πρωθυπουργού με τον «Φραπέ» του ΟΠΕΚΕΠΕ κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στην Ολομέλεια της Βουλής, σημειώνοντας πως «η επιμονή στο ψέμα δεν θα του αποφέρει τίποτα».

«Έχετε πει ένα ψέμα και πρέπει να ζητήσετε συγγνώμη γι’ αυτό. Το ψέμα είναι ότι ο κ. Ξυλούρης ο Φραπές - δεν τον γνωρίζω - είναι κουμπάρος του πρωθυπουργού. Εσείς κύριε Αρχηγέ της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης οφείλετε να ζητήσετε συγγνώμη για το ψέμα σας ότι ο τύπος αυτός είναι κουμπάρος του πρωθυπουργού για να συνεχίσει η συζήτηση» είπε αρχικά ο κ. Θεοδωρικάκος.

Και πρόσθεσε: «Το αν είναι ή δεν είναι κουμπάρος αποτελεί αντικειμενικό γεγονός. Είναι ή δεν είναι λοιπόν; Όταν μιλάτε θα πρέπει να βασίζεστε σε στοιχεία. Δεν θα κερδίσετε τίποτα επιμένοντας σε ένα ψέμα. Τα υπόλοιπα αποτελούν κρεσέντο στο οποίο καταφεύγετε πιεζόμενος από τα κόμματα στα Αριστερά και από την επιστροφή του κ. Τσίμπα. Θα πρέπει όμως αυτά που λέτε να είναι πιο τεκμηριωμένα».

Βουλή: «Κύριε Ανδρουλάκη, είστε βαθύτατα εκτεθειμένος»

«Ο κ. Ανδρουλάκης, αντί να απολογηθεί για τη σημερινή κατασυκοφάντηση του πρωθυπουργού, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή, επέμεινε στα ψέματα με οργισμένο ύφος», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικές εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Μάλιστα, για να "αποδείξει" τα λεγόμενά του, κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής και σχετικό δημοσίευμα από παλιότερο φύλλο εφημερίδας. Από την ανάγνωση του σχετικού εγγράφου που κατέθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναδεικνύεται περίτρανα ότι είναι ένας κοινός συκοφάντης. Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα αναφέρεται σε προ 20ετίας γάμο συγγενικού προσώπου του κ. Ξυλούρη στον οποίο κουμπάρος ήταν ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.

Κοινώς, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, συμπεριφερόμενος ως τρολ του διαδικτύου, δίχως να ελέγξει μια ανακριβή πληροφορία, έσπευσε να την υιοθετήσει και μάλιστα επέμεινε στο λάθος του» σημειώνει στην ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και καταλήγει: «Κύριε Ανδρουλάκη είστε βαθύτατα εκτεθειμένος. Έστω και τώρα, σας καλούμε να ζητήσετε συγγνώμη».

Βουλή: Η απάντηση Ανδρουλάκη

Από την πλευρά του ο κ. Ανδρουλάκης είπε: «είναι κουμπάρος, κομματάρχης και συνδαιτυμόνας του Μητσοτάκη» ενώ σχολιάζοντας τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη σημείωσε: «με κάλεσε να ανασκευάσω. Ότι ο Ξυλούρης δεν είναι κουμπάρος του πρωθυπουργού. Για να δούμε τι λένε τα καλόπαιδα της γαλάζιας συμμορίας. Στις επισυνδέσεις ο Γ. Ξυλούρης στον αδελφό του να μην φύγει για Αθήνα για να δει τον κουμπάρο του τον Κυριάκο. Ποιος είναι ο Κυριάκος;».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιμένοντας είπε «οι επισυνδέσεις αναφέρονται σε όλους. Μόνο στον Πίνατ δεν αναφέρονται. Τους έχουν αναφέρει και έχουν ζητήσει ραντεβού, κάλυψη και σταμάτημα ελέγχων. Δεν τα λέω εγώ. Τα γράφει η δικογραφία. Σήμερα ο Μητσοτάκης έχει το θράσος να σας βάζει να μου πείτε να διορθώσω τα λεγόμενα μου. Ο άνθρωπος των υποκλοπών. Μια εικόνα είναι 1000 λέξεις. Είναι κουμπάροι ο πρωθυπουργός και η Μπακογιάννη με τον Ξυλούρη; Φωτογραφία από δημοσίευμα του 2014».