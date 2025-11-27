ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολιτική

Δημοσκόπηση GPO: Προηγείται η ΝΔ με 25,2% - Αυξημένη δυναμική για πιθανό κόμμα Τσίπρα

Σημαντικές απώλειες καταγράφει η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία περιορίζεται στο 5,8%, καταγράφοντας πτώση άνω των δύο μονάδων.

LifO Newsroom
Φωτ: Eurokinissi
Μικρή ενίσχυση για τη Νέα Δημοκρατία και μετριοπαθείς μεταβολές στα περισσότερα κόμματα δείχνει η νέα δημοσκόπηση της GPO για το Star.

Η έρευνα καταγράφει άνοδο μισής μονάδας για το κυβερνών κόμμα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνει κάμψη για ορισμένους σχηματισμούς της αντιπολίτευσης και σταθερά υψηλό ποσοστό αναποφάσιστων.

Στην πρόθεση ψήφου (η GPO δεν δημοσιεύει εκτίμηση ψήφου) η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,2%, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από εκείνο του ΠΑΣΟΚ, που φτάνει το 12,6% και ενισχύεται οριακά. Η Ελληνική Λύση συνεχίζει ανοδικά, αγγίζοντας το 10,4%, ενώ το ΚΚΕ ανεβαίνει στο 8,5%.

Αντίθετα, σημαντικές απώλειες καταγράφει η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία περιορίζεται στο 5,8%, καταγράφοντας πτώση άνω των δύο μονάδων. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί στο 4,1%, χάνοντας περισσότερη από μία μονάδα. Η Φωνή Λογικής βρίσκεται στο 3%, με μικρή άνοδο, ενώ Νίκη, Κίνημα Δημοκρατίας, ΜέΡΑ25 και Νέα Αριστερά κινούνται μεταξύ 1,5% και 2,3%. Το ποσοστό όσων στρέφονται σε «λοιπά κόμματα» ανέρχεται σε 7,7%, με τους αναποφάσιστους να διαμορφώνονται στο 13,3%.

Τι απασχολεί τους πολίτες

Οι πολίτες εξακολουθούν να θεωρούν κορυφαίο πρόβλημα την ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα. Το ζήτημα αυτό συγκεντρώνει 62,8% και εμφανίζει άνοδο πέντε μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.

Ακολουθούν η διαφθορά με 15,9% και η Υγεία με 5,1%, ενώ τα υπόλοιπα προβλήματα καταγράφουν χαμηλότερες αναφορές.

Η εικόνα της κυβέρνησης παραμένει επιβαρυμένη, με το 79,6% των συμμετεχόντων να αξιολογεί αρνητικά ή μάλλον αρνητικά το έργο της. Η έρευνα δείχνει πως η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στην κοινή γνώμη, καθώς το 66,4% δηλώνει ότι το σκάνδαλο μείωσε την εμπιστοσύνη του προς την κυβέρνηση.

Όσον αφορά το ποιος θα ήθελαν οι πολίτες να κυβερνήσει μετά τις επόμενες εκλογές ανεξαρτήτως χρόνου διεξαγωγής, το 27,2% επιλέγει τη Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αντίθετα, επτά στους δέκα (70,8%) δηλώνουν ότι θα προτιμούσαν μια διαφορετική κυβέρνηση.

Κριτική και προς την αντιπολίτευση – Το ΠΑΣΟΚ δεν πείθει στον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Η δυσαρέσκεια δεν περιορίζεται στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Το 81,7% αξιολογεί αρνητικά την παρουσία του ΠΑΣΟΚ στην αξιωματική αντιπολίτευση, θεωρώντας ότι δεν παρεμβαίνει αποτελεσματικά ούτε ασκεί ουσιαστικό κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Η δημοσκόπηση εξετάζει και το σενάριο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος βρίσκεται στο προσκήνιο λόγω της κυκλοφορίας του νέου βιβλίου του.

Το 11,8% δηλώνει ότι θα το ψήφιζε «πολύ πιθανό», ενώ ένα επιπλέον 10% το θεωρεί «αρκετά πιθανό». Παράλληλα, το 12% βλέπει το ενδεχόμενο ως «λίγο πιθανό», ενώ το 65,1% απορρίπτει πλήρως την ιδέα. Η πιθανή απήχηση ενός κόμματος Τσίπρα εμφανίζεται ενισχυμένη κατά 2,4 μονάδες σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, κυρίως επειδή έχει αυξηθεί το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι θα το στήριζαν «σίγουρα».

Πολιτική

LIFO NEWSROOM
 
 