Καιρός - Κολυδάς: Πόσο έξω έπεσαν οι προγνώσεις για τον Νοέμβριο

Ο πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Θοδωρής Κολυδάς, με αναλυτικό του άρθρο παρουσίασε τους λόγους για τους οποίους έπεσαν, μερικώς, «έξω» τα προγνωστικά μοντέλα καιρού για τον μήνα Νοέμβριο.

Αρχικά, στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Κολυδάς διευκρινίζει πως «ο Νοέμβριος του 2025 δεν ήταν απλώς ένας βροχερός μήνας· ήταν ένα μάθημα. Έδειξε ξεκάθαρα ότι η ατμόσφαιρα της Μεσογείου παραμένει ένας ζωντανός, δύσκολα προβλέψιμος οργανισμός»

«Και αν ο Νοέμβριος του 2025 μας δίδαξε κάτι, είναι ότι οι καταιγίδες δεν διαβάζουν εποχικά μοντέλα· διαβάζουν μόνο τη φυσική της ατμόσφαιρας» συμπλήρωσε σχετικά στην ίδια ανάρτηση ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ και μετεωρολόγος.

🎯ΠΟΣΟ ΕΞΩ ΕΠΕΣΑΝ ΟΙ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2025 ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ

«Παρά τις εποχικές προβλέψεις που έδειχναν έναν μήνα φτωχό σε υετό, η Δυτική Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με διαδοχικά κύματα κακοκαιριών, τα οποία εκτόξευσαν τα τελικά ύψη βροχής σε επίπεδα που ξεπέρασαν ακόμη και το +300% της κλιματικής τιμής.

Οι σταθμοί σε Άρτα, Ιωάννινα και Κέρκυρα κατέγραψαν υετό που συγκαταλέγεται στους υψηλότερους των τελευταίων δεκαετιών, επιβεβαιώνοντας ότι η μεσογειακή κυκλογένεση μπορεί να ανατρέψει πλήρως μία μηνιαία τάση μέσα σε λίγα 24ώρα.

Την ίδια στιγμή, οι εποχικές/μηνιαίες προβλέψεις (ECMWF Seasonal S5, EFFIS) παρουσίαζαν την Ελλάδα, και μάλιστα τη δυτική της πλευρά, ως ξηρότερη του κανονικού, με αρνητικές ανωμαλίες υετού.

Με απλά λόγια, οι προβλέψεις των μοντέλων από την αρχή του μήνα έδειχναν έναν, μάλλον, ξηρό Νοέμβριο, ενώ αντίθετα η πραγματικότητα έδωσε έναν από τους πιο υγρούς μήνες της 20ετίας.

Ο λόγος αυτής της αστοχίας δεν βρίσκεται σε ένα και μόνο σημείο. Τα εποχικά μοντέλα, όπως το ECMWF Seasonal S5, λειτουργούν περισσότερο ως εργαλεία κλιματικής ανάλυσης, παρά ως μέσα επιχειρησιακής πρόγνωσης. Η χαμηλή χωρική του ανάλυση, περίπου 30 με 40 χιλιόμετρα, τα καθιστά αδύναμα στο να αποτυπώσουν με ακρίβεια τη δημιουργία και την πορεία των υφέσεων, που γεννιούνται ή ενισχύονται στο Ιόνιο.

Αυτές οι υφέσεις επηρεάζονται από παράγοντες μικρής κλίμακας, όπως η τοπογραφία της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς, οι θερμοκρασίες της θάλασσας ή οι τοπικές συγκλίσεις υγρασίας, οι οποίο δεν αποτυπώνονται επαρκώς στα μηνιαία μοντέλα.

Παράλληλα, η ίδια η φύση του μεσογειακού κλίματος ενισχύει την αβεβαιότητα. Το μεγαλύτερο ποσοστό του χειμερινού υετού στην Ελλάδα πέφτει μέσα σε 4 έως 6 ισχυρές κακοκαιρίες. Αν αυτές "χαθούν" από ένα seasonal μοντέλο, τότε ολόκληρος ο μήνας αποτυπώνεται λανθασμένα ως ξηρός, ακόμη και αν στην πραγματικότητα εξελίσσεται σε εξαιρετικά βροχερό».