Μητσοτάκης από Λονδίνο: «Απόλυτα αισιόδοξος για τις εκλογές του 2027»

Στο επενδυτικό συνέδριο του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο Λονδίνο, που συνδιοργάνωνεται με τη Morgan Stanley τοποθετήθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας μεταξύ άλλων την εικόνα της ελληνικής οικονομίας και τις βλέψεις του ενόψει εκλογών 2027.

Για τις εκλογές του 2027, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε «απόλυτα αισιόδοξος», υποστηρίζοντας πως η Νέα Δημοκρατία «είναι η μόνη δύναμη με συνεκτική και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης». Θύμισε μάλιστα πως, παρά τον προεκλογικό σκεπτικισμό το 2023, το κόμμα του κατέγραψε πολύ υψηλότερο ποσοστό από τις προβλέψεις.

Υποστήριξε ότι το πραγματικό καθαρό διαθέσιμο εισόδημα ενισχύθηκε κατά 22% την τελευταία εξαετία — μετά τη συνυπολόγιση του πληθωρισμού και των φοροελαφρύνσεων.

Μητσοτάκης: Η οικονομική προοπτική της Ελλάδας

Ο Πρωθυπουργός μίλησε για «ποιοτικά διαφορετική ανάπτυξη» και για μια «σαφή πορεία σύγκλισης με την Ευρώπη», επιμένοντας ότι η κυβέρνηση δεν θα επιβραδύνει τις μεταρρυθμίσεις ενόψει των εκλογών του 2027. «Υπάρχει παράδοση οι κυβερνήσεις να πατούν φρένο όσο πλησιάζουν οι κάλπες. Δεν πρόκειται να το κάνω», είπε.

Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα «τηρεί τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις της» με υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, ενώ αξιοποίησε το περιθώριο για στοχευμένες ελαφρύνσεις. Επισήμανε ότι η ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους δεν οφείλεται σε πολιτικές λιτότητας αλλά στη «βιωσιμότητα της ανάπτυξης και στις επενδύσεις που αλλάζουν τη σύνθεση του ΑΕΠ».

Σχετικά με τις προοπτικές της χώρας, ανέφερε ότι οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ έχουν ανέβει από το 11% στο 17% και «οφείλουν να φτάσουν στο 20% και παραπάνω». Κάλεσε δε να υπάρξει σχεδιασμός σε ορίζοντα δεκαετίας: «Πρέπει να δούμε πού θα βρίσκεται η Ελλάδα το 2030 και το 2040».

Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε επίσης ότι η Ελλάδα «έχει ανακτήσει την αξιοπιστία της στην Ευρώπη», σημειώνοντας πως το γεγονός ότι διαθέτει υποψήφιο για την προεδρία του Eurogroup αποτελεί ένδειξη αυτής της μεταστροφής.