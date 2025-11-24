Κασσελάκης για Τσίπρα: «Εάν έφερνα γυναίκα σύντροφο θα το ανέφερε ποτέ στο βιβλίο του;»

Εκτενή αναφορά στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα έκανε ο Στέφανος Κασσελάκης, με αφορμή τη σημερινή κυκλοφορία του..

Ο πρόεδρος του κόμματος «Κίνημα Δημοκρατίας» θέλησε να σχολιάσει τα σημεία του βιβλίου - με τίτλο «Ιθάκη» - που αναφέρονται στον ίδιο και στον σύζυγό του, Τάιλερ.

Μεταξύ άλλων ο Στέφανος Κασσελάκης λέει στο βίντεο που ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram: «Σε ένα κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού, ο Αλέξης υποστηρίζει πως ο σύζυγός μου Τάιλερ ρώτησε τη σύζυγό του Μπέττυ, πώς θα πρέπει να μεγαλώσει τα παιδιά μας στο Μαξίμου. Προφανώς τα αγγλικά της Μπέττυς είναι λίγο χειρότερα από αυτά του Αλέξη, καθώς δεν κατάλαβε ότι ο Τάιλερ τη ρωτούσε πώς ήταν να μεγαλώνουν τα δικά τους παιδιά όταν εκείνοι ήταν στο Μαξίμου... Σκεφτείτε. Εάν έφερνα στο Σούνιο γυναίκα σύντροφο θα το ανέφερε ποτέ αυτό στο βιβλίο του;»

Και προσθέτει: «Είναι εξόχως αποκαλυπτικό της δήθεν προοδευτικότητάς του και εξηγεί αρκετές πολιτικές επιλογές. Εξάλλου ο ίδιος προέβλεπε σε κοινούς συνεργάτες ότι θα ερχόμουν 4ος στις Ευρωεκλογές καθώς ο κόσμος δεν θα ήθελε έναν "gay liberal". Δικές του λέξεις».

Στην αρχή μάλιστα, χαρακτηρίζει το βιβλίο «πόνημα-πλυντήριο» λέγοντας ότι «θα καταλήξει να είναι Τιτανικός για το πανάκριβο rebranding» του Αλέξη Τσίπρα.