Διαμαντής Καραναστάσης: «Η ποταπή λύσσα των επιθέσεων που δέχομαι προφανώς δεν έχει στόχο εμένα»

Ο Διαμαντής Καραναστάσης, προχώρησε σε νέα ανάρτηση στα social media, στον απόηχο όσων έχουν ειπωθεί μετά την παραίτησή του από βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας.

Πριν από περίπου μία εβδομάδα, ο Διαμαντής Καραναστάσης παραιτήθηκε από βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας και έκτοτε το θέμα έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον στα ΜΜΕ αλλά και τα social media.

Ο ίδιος μέσω νέας ανάρτησης από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, απαντά πρώτη φορά σε όσα έχουν ακουστεί και γραφτεί τις τελευταίες ημέρες για την παραίτησή του.

«Ένας καλλιτέχνης παραιτείται από βουλευτής. Δεν κρατάει την έδρα, δε ρίχνει κυβέρνηση, απλώς φεύγει. Αφήνει μισθό, προνόμια, αυτοκίνητο, ασφάλεια, εξουσία και ασυλία, λέει ένα καθαρό και απόλυτο “ως εδώ” και σιωπά. Η ποταπή λύσσα των επιθέσεων που δέχομαι από εκείνη τη στιγμή, προφανώς δεν έχει στόχο εμένα αλλά αποδεικνύει με τον πιο ακέραιο τρόπο, κάθε λέξη του κειμένου που εξήγησε την επιθυμία μου να αφοσιωθώ αποκλειστικά στην καριέρα μου. Σας ευχαριστώ» έγραψε χαρακτηριστικά ο Διαμαντής Καραναστάσης.

Τι προηγήθηκε της παραίτησης – Το παρασκήνιο και οι αντιδράσεις

Η παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση ανακοινώθηκε στις 17 Νοεμβρίου, αιφνιδιάζοντας το πολιτικό σκηνικό αλλά και το εσωτερικό της Πλεύσης Ελευθερίας. Στην επίσημη επιστολή του προς τη Βουλή, ο ηθοποιός και πρώην βουλευτής επικαλέστηκε την ανάγκη να επιστρέψει πλήρως στην καλλιτεχνική του δραστηριότητα, σημειώνοντας ότι μετά από μήνες έντονης έκθεσης, πίεσης και απαιτήσεων του δημόσιου ρόλου, ήθελε να αφοσιωθεί ξανά στη δουλειά του στο θέατρο και στην τηλεόραση.

Η παραίτησή του δημιούργησε ερωτήματα για την εσωκομματική λειτουργία της Πλεύσης Ελευθερίας, καθώς και για τις σχέσεις του με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κομματικές πηγές ανέφεραν ότι είχαν προηγηθεί διαφωνίες για τον τρόπο άσκησης του ρόλου του και για συγκεκριμένες δημόσιες τοποθετήσεις του, χωρίς ωστόσο να υπάρξει καμία επίσημη διάψευση ή επιβεβαίωση από την ηγεσία του κόμματος.