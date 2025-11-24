ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συνάντηση Τασούλα – Μητσοτάκη στο Προεδρικό: «Η Ελλάδα από περιφερειακός παίκτης στην ενέργεια γίνεται πρωταγωνιστής»

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας

Φωτ.: Eurokinissi
Στο Προεδρικό Μέγαρο βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της καθιερωμένης μηνιαίας ενημέρωσης προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Ο πρωθυπουργός, ο οποίος έφτασε λίγο μετά τις 10:00, ενημέρωσε τον κ. Τασούλα για τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα «από περιφερειακός παίκτης εξελίσσεται σε πρωταγωνιστή», κάτι που –όπως είπε– ενισχύει ουσιαστικά την ενεργειακή και γεωπολιτική θωράκιση της χώρας.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τονίζοντας ότι σήμερα καταβάλλεται η ενίσχυση των 250 ευρώ σε 1,4 εκατ. συνταξιούχους και ευάλωτους πολίτες, ενώ στο τέλος της εβδομάδας περίπου ένα εκατομμύριο νοικοκυριά θα λάβουν επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι 180.000 οικισμοί και χωριά απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ, ενώ αναφέρθηκε και στις περιοχές της Ηπείρου που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, σημειώνοντας ότι κυβερνητικά κλιμάκια βρίσκονται στην περιοχή για την καταγραφή και αντιμετώπιση των ζημιών.

