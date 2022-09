Τιμοτέ Σαλαμέ: Με εξώπλατο jumpsuit για το νέο «κανιβαλιστικό ρομάντσο» - «Η κοινωνική κατάρρευση αιωρείται στον αέρα»

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ δεν είναι ξένος στις τολμηρές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί.

Από την πρώτη του κιόλας μεγάλη εμφάνιση για την προώθηση της ταινίας Call Me by Your Name το 2017, ο 26χρονος έχει επιβεβαιώσει πολλές φορές την παιγνιώδη διάθεσή του απέναντι στη μόδα και τη στιλιστική του τόλμη, είτε πρόκειται για το «μπούστο» του Louis Vuitton με τα κεντημένα κοσμήματα που φόρεσε στις Χρυσές Σφαίρες του 2019, είτε για το σατέν Prada πανωφόρι ή την Cartier καρφίτσα στα Όσκαρ του 2020.

Χθες, στην πρεμιέρα της τελευταίας του ταινίας που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της φετινής «Μόστρα», ο ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα custom, εξώπλατο, κόκκινο jumpsuit, δημιουργία του αγαπημένου του σχεδιαστή και στενού του φίλου Χάιντερ Άκερμαν.

Ο Σαλαμέ συνόδευσε την κατακόκκινη δημιουργία με μαύρες δερμάτινες μπότες, μαύρα γυαλιά, δαχτυλίδια Cartier και μαντήλι επίσης κόκκινο κι επίσης δια χειρός Άκερμαν.

Facebook Twitter Custom, εξώπλατο, κόκκινο jumpsuit, δημιουργία του Χάιντερ Άκερμαν - Φωτ.: ΕΡΑ

«Η κοινωνική κατάρρευση αιωρείται στην ατμόσφαιρα»

Η νέα ταινία φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Λούκα Γκουαντανίνο, σκηνοθέτη του «Να με φωνάζεις με το όνομά σου» που εκτόξευσε το άστρο του Σαλαμέ και, σύμφωνα με το Variety, έτυχε θερμής υποδοχής από το κοινό του Φεστιβάλ της Βενετίας που φέρεται να φιλοδώρησε τον Ιταλοαλγερινό σκηνοθέτη με ένα 8λεπτο standing ovation.

Το Bones and All, κινηματογραφική διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος της Αμερικανίδας Camille DeAngelis, ακολουθεί την Μάρεν που υποδύεται η Τέιλορ Ράσελ, και τον Λι (Σαλαμέ), δύο κανιβαλιστές εραστές, στο μακρύ ταξίδι τους στην αμερικανική επαρχία του 1980.

Facebook Twitter Με τη συμπρωταγωνίστριά του, Τέιλορ Ράσελ - Φωτ.: ΕΡΑ

«Η κοινωνική κατάρρευση αιωρείται στον αέρα» προειδοποίησε ο 26χρονος Σαλαμέ πριν την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας που, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, πράγματι φιλοξενεί κάποιες σκληρές σκηνές κανιβαλισμού.

Δεν μπορώ να φανταστώ πώς είναι να μεγαλώνεις χωρίς την επέλαση των social media» ανέφερε κατά τη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής ο πρωταγωνιστής. «Ήταν ανακουφιστικό να ενσαρκώνεις χαρακτήρες που παλεύουν με ένα εσωτερικό δίλημμα, απουσία της ανάγκης να μπουν αμέσως στο Reddit ή το Twitter, το Instagram ή το TikTok, για να διαπιστώσουν πού ταιριάζουν».

Facebook Twitter Λούκα Γκουαντανίνο και Τιμοτέ Σαλαμέ σμίγουν ξανά κινηματογραφικά μετά το «Call me by your name» - Φωτ.: ΕΡΑ

«Χωρίς διάθεση κριτικής - αν νιώθεις πως εκεί ανήκεις, όλα καλά. Ωστόσο, νομίζω πως είναι δύσκολο να ζεις σήμερα. Η κοινωνική κατάρρευση αιωρείται στον αέρα - τη μυρίζεις. Δε θέλω να είμαι δήθεν, ωστόσο, γι'αυτό έχουν σημασία αυτές οι ταινίες. Αυτός είναι ο ρόλος του καλλιτέχνη, να ρίχνει φως σε ό,τι συμβαίνει» ανέφερε χαρακτηριστικά ο 26χρονος.

Όπως υποστήριξε, η ταινία επικεντρώνεται στους «έντονα απομονωμένους νέους ανθρώπους, χωρίς ταυτότητα». Κινηματογραφήθηκε στο αποκορύφωμα της πανδημίας του κορωνοϊού όταν και ο ίδιος, όπως είπε, ένιωθε «αποκομμένος από κάθε κοινωνική επαφή που μας βοηθά να κατανοούμε τη θέση μας στον κόσμο».

Με πληροφορίες από Guardian/Vogue/Variety