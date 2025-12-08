Ζάκυνθος: «Πραγματικά πιστεύω ότι αυτό τον έκανε να επιτεθεί» - Οι δηλώσεις της μητέρας του 2χρονου αγοριού

Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας εξέφρασε τη λύπη του για τον θάνατο του δίχρονου αγοριού στη Ζάκυνθο, απευθύνοντας συλλυπητήρια προς την οικογένεια.

Υπενθυμίζεται ότι το παιδί τραυματίστηκε θανάσιμα όταν σκύλος τον οποίο φιλοξενούσε η οικογένεια, του επιτέθηκε. Οι Aρχές έχουν κατασχέσει τον σκύλο και αναμένεται να αποφασίσουν αν θα θανατωθεί, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ψυχολόγοι στα σχολεία των παιδιών της οικογένειας στη Ζάκυνθο

Σύμφωνα με πηγές που πρόσκεινται στην ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, η οικογένεια του δίχρονου έχει άλλα δύο παιδιά, ένα στο δημοτικό και ένα στο γυμνάσιο.

Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, στα δυο σχολεία έχουν αποσταλεί ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, με στόχο την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στις σχολικές μονάδες για τη διαχείριση του συμβάντος, υποστηρίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το υπουργείο θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για τη στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους.

Οι δηλώσεις της μητέρας του δίχρονου

Όλα συνέβησαν σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, υποστήριξε χαρακτηριστικά η μητέρα του δίχρονου αγοριού, αποδίδοντας την επίθεση στον τρόμο που ένιωσε ο σκύλος, ακούγοντας πυροβολισμούς και σφυρίχτρες.

«Λέγαμε ότι ακόμα και άνθρωποι που δεν αγαπούν τα παιδιά λάτρευαν τον Λίο [το δίχρονο αγόρι που έχασε τη ζωή του], γιατί ήταν τόσο γλυκός. Ήταν ξεχωριστός και όλοι τον αγαπούσαν, ο πατέρας του, εγώ, όλη η οικογένεια» πρόσθεσε, μιλώντας στην DailyMail.

«Αγαπούσε τα ζώα που έχουμε εδώ και έχουμε πολλά: γάτες, άλογα, σκύλους», τόνισε.

Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι «το πίτμπουλ δεν είχε δημιουργήσει ποτέ κάποιο πρόβλημα πριν από το Σάββατο».

«Ο σύζυγός μου είχε σώσει τον σκύλο και ήταν δεμένος στον κήπο, με αλυσίδα δέκα μέτρων, δίπλα στο δάσος όπου εκείνη την ώρα υπήρχαν κυνηγοί. Ακούγονταν πυροβολισμοί και υπήρχαν κι άλλα σκυλιά, ενώ οι κυνηγοί χρησιμοποιούσαν σφυρίχτρες. Πραγματικά πιστεύω ότι αυτό τρόμαξε τον σκύλο και τον έκανε να επιτεθεί», υποστηρίζει.

«Κάτι απλά 'έσπασε' μέσα του και στα 30 δευτερόλεπτα που μπήκαμε μέσα για να τακτοποιήσουμε τα ψώνια, ο Λίο απομακρύνθηκε για να τον δει. Τότε τελείωσαν όλα. Ο Λίο αρπάχτηκε ή ταρακουνήθηκε. Έμοιαζε να τον είχε δαγκώσει μόνο μία φορά».

«Τον πήραν από τα χέρια μου και έτρεξαν στο νοσοκομείο, αλλά νομίζω πως ήταν ήδη αργά. Δεν θα τα κατάφερνε, και οι γιατροί το επιβεβαίωσαν όταν φτάσαμε».

«Έχουν περάσει δύο μέρες και ακόμη δεν έχω μπορέσει να δω τον Λίο, αλλά ελπίζω να μας επιτραπεί σήμερα». Όπως εκμυστηρεύεται η μητέρα, αν ήξερε ότι υπήρχε οποιοσδήποτε κίνδυνος, δεν θα άφηνε ποτέ το παιδί να παίξει με το πίτμπουλ.

Λίγες ημέρες πριν, ο Λίο είχε τα δεύτερα γενέθλιά του.