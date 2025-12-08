ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 47χρονος - Διαπληκτίστηκαν για τα σκυλιά τους και ο ένας κατέληξε νεκρός

Το περιστατικό συνέβη τον Σεπτέμβριο του 2021 - Το θύμα νοσηλεύτηκε 35 μέρες σε κωματώδη κατάσταση ώσπου κατέληξε

LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Ένας 47χρονος στη Θεσσαλονίκη καταδικάστηκε από το Εφετείο σε 5ετή φυλάκιση για τον θάνατο 71χρονου με τον οποίο διαπληκτίστηκε όταν έβγαλαν βόλτα τα σκυλιά τους.

Το περιστατικό είχε γίνει τον Σεπτέμβριο του 2021, σε πάρκο της Νέας Ευκαρπίας, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 47χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, γρονθοκόπησε τον ηλικιωμένο, με αποτέλεσμα να πέσει αναίσθητος στο έδαφος και να χάσει τη ζωή του ύστερα από πολυήμερη νοσηλεία, κρίθηκε ένοχος για θανατηφόρα μη σκοπούμενη σωματική βλάβη. 

Οι δικαστές του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης όπου δικάστηκε η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, αναγνώρισαν στον κατηγορούμενο το ελαφρυντικό ότι ωθήθηκε στην πράξη του από προηγούμενη ανάρμοστη συμπεριφορά του παθόντα.

Ο διαπληκτισμός στη Θεσσαλονίκη

Οι δύο άνδρες μάλωσαν, όταν ο κατηγορούμενος έκανε παρατήρηση στον ηλικιωμένο επειδή δεν είχε δεμένο τον σκύλο του. «Τον έριξα μία σφαλιάρα», απολογήθηκε ο 47χρονος, τονίζοντας ότι δέχθηκε προηγουμένως ύβρεις, ενώ είπε ότι μόλις συνειδητοποίησε ότι ο παθών έχασε της αισθήσεις του, έσπευσε να του προσφέρει βοήθεια, σύμφωνα με όσα αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 

Ο 71χρονος νοσηλεύτηκε 35 μέρες σε κωματώδη κατάσταση, με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, όπως ανέφερε στην αγόρευσή της η εισαγγελέας. «Δεν ανέκτησε ποτέ τις αισθήσεις του, εάν ζούσε πιθανότατα να έμενε φυτό», πρόσθεσε η ίδια, ζητώντας την καταδίκη του κατηγορούμενου.

Ο ίδιος, πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 6ετή κάθειρξη, αλλά έμεινε ελεύθερος μέχρι το Εφετείο. 

