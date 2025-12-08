Διπλή παρέμβαση Σαμαρά – Καραμανλή με αιχμές για αγροτικό και θεσμούς

Διπλή πολιτική παρέμβαση από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς καταγράφηκε στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 15 χρόνων κυκλοφορίας της εφημερίδας «Δημοκρατία», με τον Αντώνη Σαμαρά να επανέρχεται στο ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων και τον Κώστα Καραμανλή να εστιάζει στην ποιότητα της Δημοκρατίας και τη λειτουργία των θεσμών.

Ο κ. Σαμαράς, προσερχόμενος στην εκδήλωση, σχολίασε σε δημοσιογράφους τις κινητοποιήσεις των αγροτών, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «το μόνο βέβαιο είναι ότι όσοι βρίσκονται στα αγροτικά μπλόκα δεν κερδίζουν το τζόκερ κάθε τόσο».

Η τοποθέτηση αυτή ήρθε σε συνέχεια της γραπτής του παρέμβασης την Κυριακή, με την οποία άσκησε αιχμηρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική για το αγροτικό, κάνοντας λόγο για αδιέξοδο στον πρωτογενή τομέα, ασφυκτική γραφειοκρατία και λανθασμένες πολιτικές επιλογές.

Στην ίδια δήλωση είχε επισημάνει ότι οι αγρότες δεν διαμαρτύρονται μόνο για καθυστερήσεις και σκάνδαλα, αλλά κυρίως «για το αβέβαιο μέλλον της παραγωγής τους και των παιδιών τους», προειδοποιώντας πως ενδεχόμενη εγκατάλειψη της υπαίθρου θα καταστήσει τη χώρα ακόμη πιο ευάλωτη οικονομικά και κοινωνικά. Παράλληλα, είχε συνδέσει τις ελληνικές κινητοποιήσεις με το ευρύτερο κύμα αγροτικών διαμαρτυριών που καταγράφεται στην Ευρώπη.

Λίγο αργότερα, από το βήμα της εκδήλωσης, ο κ. Καραμανλής πραγματοποίησε εκτενή παρέμβαση για την κατάσταση των θεσμών και τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Όπως ανέφερε, «δεν αρκεί να λέμε ότι η Δημοκρατία υπάρχει· οφείλουμε να εξετάζουμε αν λειτουργεί όπως πρέπει», επισημαίνοντας ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς αποτελεί θεμέλιο της Δημοκρατίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην υποβάθμιση του ρόλου του Κοινοβουλίου, στη σκιά αμφισβήτησης που –όπως είπε– έχει πέσει σε πολλές κοινωνίες πάνω στη Δικαιοσύνη, καθώς και στον ρόλο των μέσων ενημέρωσης. Υπογράμμισε ότι όταν η αίσθηση θεσμικής δυσλειτουργίας παγιώνεται στην κοινωνία, τότε οδηγεί σε κρίση αντιπροσώπευσης και απονομιμοποίηση του πολιτικού συστήματος.

Σε ό,τι αφορά τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, σημείωσε ότι «δεν έπεισε πως δόθηκαν απαντήσεις στα καίρια ερωτήματα που προέκυψαν», τονίζοντας πως για την κοινωνία παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα ως προς τη νομιμότητα και τη σκοπιμότητα των ενεργειών.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «σοβαρή υποβάθμιση του δημόσιου λόγου», επισημαίνοντας ότι ο πολιτικός διάλογος διεξάγεται πλέον με όρους εντυπώσεων και θεάματος, εις βάρος της ουσιαστικής αντιπαράθεσης ιδεών και προτάσεων. Αναφερόμενος στον ρόλο της ενημέρωσης, υπογράμμισε ότι η έγκυρη και αμερόληπτη πληροφόρηση αποτελεί προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία της Δημοκρατίας, προειδοποιώντας για τους κινδύνους της παραπληροφόρησης και της προπαγάνδας στη ψηφιακή εποχή.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, καθώς και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

