Αγρότες: Ξανακλείνει το αεροδρόμιο Ηρακλείου - Τα μπλόκα στην υπόλοιπη χώρα

Αποφασισμένοι και ανυποχώρητοι δηλώνουν οι αγρότες, με τις κινητοποιήσεις τους να εντείνονται μέρα με τη μέρα σε κάθε γωνιά της χώρας.

Σήμερα Δευτέρα, η ατμόσφαιρα στην Κρήτη ήταν τεταμένη καθώς οι αγρότες προέβησαν στον αποκλεισμό των αεροδρομίων σε Ηράκλειο και Χανιά, ενώ σημειώθηκαν επεισόδια με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Νωρίτερα, η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε πως όσοι συμμετείχαν στα επεισόδια στις δύο πόλεις της Κρήτης έχουν ταυτοποιηθεί και έχει ξεκινήσει η διαδικασία εντοπισμού και σύλληψής τους.

Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία και φέρεται ότι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία-οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συρροή και κατά συναυτουργία, φθορές κατά συρροή, διατάραξη κοινής ειρήνης, παρακώλυση συγκοινωνιών κ.ά.

Σύμφωνα με τις ίδιες αστυνομικές πηγές, νωρίτερα στο Ηράκλειο, όπου στη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκε αστυνομικός, έγιναν δύο συλλήψεις ατόμων για παραβίαση νομοθεσίας περί όπλων, καθώς είχαν μαζί τους αιχμηρό αντικείμενο. Ωστόσο, με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι.

Την ίδια ώρα, οι πτήσεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου έχουν ξεκινήσει κανονικά, ωστόσο, οι διαμαρτυρόμενοι αποφάσισαν να κλείσουν και πάλι το αεροδρόμιο από τις έντεκα το βράδυ και μέχρι να λάβουν εκ νέου απόφαση για το τι θα πράξουν, αύριο το πρωί.

Αγρότες: Αποκλεισμός του λιμανιού στη Μυτιλήνη

Χωρίς επιβάτες και οχήματα αναχώρησε το απόγευμα από το λιμάνι της Μυτιλήνης, το πλοίο «Διαγόρας» της γραμμής Μυτιλήνη - Χίος - Πειραιάς, καθώς αγρότες με αγροτικά αυτοκίνητα και τρακτέρ είχαν αποκλείσει και τις τρεις εισόδους του λιμανιού της πόλης.

Σύμφωνα με στοιχεία της ακτοπλοϊκής εταιρείας, εκτός πλοίου έμειναν 160 επιβάτες, 25 φορτηγά και 46 επιβατικά οχήματα.

Αγρότες: Ενισχύεται αύριο το μπλόκο της Κουλούρας στην Ημαθία

Σε συμβολικό αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών, διάρκειας δύο ωρών αποφάσισαν να προχωρήσουν και αύριο οι αγρότες στο μπλόκο της Κουλούρας στη σημερινή τους γενική συνέλευση. Ο περιορισμός της κυκλοφορίας στις παρακαμπτήριες οδούς φρενάρει ουσιαστικά τη διέλευση προς τη Βέροια, ιδιαίτερα λόγω του αγροτικού μπλόκου στον κόμβο Νησελίου Ημαθίας, όπου έχει κλείσει επ' αόριστον το ρεύμα επί της Εγνατίας Οδού και προς την πόλη.

«Αύριο αναμένουμε ενίσχυση του μπλόκου Κουλούρας από συναδέλφους μας από την Αγία Βαρβάρα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Βέροιας, Τάσος Χαλκίδης, προσθέτοντας ότι με την παρουσία τους θα προχωρήσουν σε νέο συμβολικό αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών.

Για την Τετάρτη 10/10 οι συμμετέχοντες στο αγροτικό μπλόκο της Κουλούρας αποφάσισαν μηχανοκίνητη πορεία στο κτίριο του ΕΛΓΑ στη Βέροια, ενώ περαιτέρω δράσεις θα αποφασίζονται καθημερινά στις γενικές συνελεύσεις.

Αγρότες: Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις στη Βόρεια Ελλάδα

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, με αποφάσεις που περιλαμβάνουν αποκλεισμούς σε κρίσιμες υποδομές, όπως το διυλιστήριο Καλοχωρίου, το κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Οι αποφάσεις ελήφθησαν στη σημερινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 20 αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα, που εκτείνονται από τις Μικροθήβες και τη Λάρισα μέχρι την Ξάνθη και την Κομοτηνή, ενώ συμμετείχαν και εκπρόσωποι μπλόκων της Θεσσαλονίκης.

Στη συνάντηση συγκροτήθηκε Συντονιστική Επιτροπή, η οποία σημείωσε ότι δεν αποκλείεται η προοπτική διαλόγου με τον πρωθυπουργό και μέλη της κυβέρνησης, ωστόσο αυτός θα γίνει υπό όρους και προϋποθέσεις.

Νέο μπλόκο στην Αταλάντη

Μπλόκα έχουν στηθεί και στα τελωνεία Ορμενίου, Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων και Νίκης. Απαγορεύεται μόνον η διέλευση των φορτηγών για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τις αποφάσεις των αγροτών επί τόπου.

Στην Κεντρική Ελλάδα εκτός από τα τρία μπλόκα στην Αθηνών – Λαμίας, σε Θήβα, Κάστρο και Μπράλο, ετοιμάζεται τέταρτο στην Αταλάντη.

Παραμένει κλειστή η Ιόνια Οδός στην Ηπειρο

Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις και στην Ηπειρο, με νέα μπλόκα και αποκλεισμούς κεντρικών οδικών αξόνων. Από το μεσημέρι της Κυριακής η Ιόνια Οδός παραμένει κλειστή επ’ αόριστον στον κόμβο της Αρτας, όπου αγρότες απέκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μετά τη συγκέντρωση που προηγήθηκε στο ιστορικό γεφύρι της πόλης.

Στην Πρέβεζα παραμένει σταθερό το μπλόκο στον Λούρο, ενώ στα Ιωάννινα οι παραγωγοί που απέκλεισαν το αεροδρόμιο επέστρεψαν στο Καλπάκι, όπου από τη Δευτέρα θα συνεχιστούν οι αποκλεισμοί της Εθνικής προς Κακαβιά και Κόνιτσα.

Στην Ηγουμενίτσα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση την Πέμπτη στις 11 το πρωί, με πορεία τρακτέρ προς το λιμάνι, όπου παραδοσιακά σχηματίζεται το μπλόκο του νομού.

Μεσσηνία: Συνεδριάζουν για το κλείσιμο δρόμων

Ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα το κλείσιμο της Εθνικής οδού Καλαμάτας – Μεσσήνης ύστερα από τη δυναμική κινητοποίηση που πραγματοποίησαν οι αγρότες του νομού, αρχικά στην Καλαμάτα.

Αποφάσισαν να συναντηθούν την Τετάρτη το βράδυ, όλοι οι αγροτικοί σύλλογοι της Μεσσηνίας και φορείς για να αποφασίσουν την τελική ημερομηνία όπου θα προχωρήσουν σε κλείσιμο της εθνικής πλέον με σκοπό να παραμείνουν εκεί για μέρες.

Οι κινητοποιήσεις σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία

Με αμείωτη ένταση συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία, κόβοντας μεγάλες οδικές αρτηρίες.

Περισσότερα από 100 τρακτέρ από το μπλόκο Ερυμάνθου και την ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων επιχείρησαν να μπουν στο κέντρο της Πάτρας, ωστόσο ισχυρή αστυνομική δύναμη δεν επέτρεψε της είσοδό τους στην πόλη. Στη συνέχεια οι αγρότες μετακινήθηκαν προς τον κόμβο Γλαύκου, στήνοντας νέο μπλόκο με αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας.

Αμετακίνητοι παραμένουν οι αγρότες στον κόμβο στο Αγγελόκαστρο διαμηνύοντας, ότι δεν πρόκειται να κάνουν «βήμα πίσω».

